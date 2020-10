Ecco le ultime sul Dpcm ottobre 2020, scuola superiore a distanza, stadi, sport, feste e mascherine a casa. L’elenco dei divieti nel nuovo decreto anti-covid del governo.

Il nuovo Dpcm Conte che come anticipato uscirà a breve, sembra una serie Tv a puntate iniziata già da qualche giorno, e che ha visto il suo debutto ufficiale con l’intervento del Ministro Speranza alla trasmissione di Fazio “Che Tempo Che Fa” Ora ci sono nuove notizie, ecco quali sono le ultime sul decreto Conte e il relativo elenco dei divieti.

Conte Dpcm ottobre 2020

Prima di ogni cosa bisogna chiarire che queste sono notizie che arrivano dallo stesso Conte nella sua conferenza stampa di oggi, in aggiunta a quello che ha detto il presidente del Consiglio regionale Bonaccini, oltre le ultime news Ansa. Iniziamo con l’elenco dei divieti:

Mascherina anche a casa? Si, consigliata se si ricevono amici, parenti ecc. In sintesi è una raccomandazione, le mascherine a casa vengono consigliate ai non conviventi, quindi anche ai parenti stretti che non convivono sotto lo stesso tetto.

Feste e cerimonie? Niente feste anche a casa, massimo 6 persone. Pertanto anche le festività di Natale e Capodanno, se i contagi aumentano le passate in famiglia senza parenti.

Limite dei partecipanti alle cerimonie, matrimoni, battesimi ecc.. 30 persone massimo e ben distanziate.

Dpcm chiusura scuola? No, il governo ha investito per garantire la continuità della scuola in presenza. Ma anche la scuola è anche un veicolo di contagi soprattutto se si usano i mezzi pubblici. Da qui la proposta di Bonaccini per le scuole superiori: didattica a distanza

Gite scolastiche. Stop alle gite scolastiche, niente gite per gli studenti piccoli o grandi. Questo è quanto scrive Ansa.

Dpcm Sport e stadi

Per gli eventi sportivi e in particolare per gli stadi c’è il limite di 1000 persone già in vigore, ma il governo potrebbe tenere in considerazione di ampliare la partecipazione in rapporto alla capienza. Però di questo non vi è alcuna certezza. E’ chiaro invece che gli sport di contatto amatoriali verranno sospesi.

Stop alla Movida La movida è causa di contagio quindi su questo il governo è già stato categorico, i divieti sono già iniziati e anche le relative sanzioni per chi trasgredisce.

In sintesi, quando governo e regioni si saranno messi d’accordo sulle nuove restrizioni anti-Covid uscirà il nuovo Dpcm ottobre 2020 in serata o domattina.

Vedi anche: Coronavirus Italia ultime news