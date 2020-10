Dal rischio emergenza contagi Milano scuola e trasporti, al lockdown natale di Crisanti, al caos mezzi pubblici Rom alle polemiche sul Dpcm Conte. Ecco le notizie in video più importanti del giorno

Coronavirus 14 ottobre, sono tante le notizie che testimoniano il crescente rischio dei contagi nel nostro paese. Milano preoccupa per il rapido aumento dei casi, che rischia di degenerare. Nel capoluogo lombardo, così come a Roma, ci sono gravi problemi legati ai trasporti e all’uso dei mezzi pubblici.

Vediamo allora le 5 novità più importanti di oggi tramite altrettante video notizie tratte da Sky e non solo.





Al tempo stesso anche il rischio che si corre nelle scuole è un tema di cui forse non si parla abbastanza. Senza dimenticare le polemiche suscitate dalle decisioni prese dal governo all’interno del nuovo dpcm Conte. E c’è chi come il virologo Crisanti già prevede un nuovo lockdown da adottare nel periodo natalizio.

Dpcm e polemiche

Il nuovo dpcm realizzato dal governo per contenere la crescita dei contagi covid ha generato polemiche. Ad esempio la leader di fratelli d’Italia Meloni in un intervento alla camera ha dichiarato “Ormai i Dpcm sono buoni soprattutto per i meme su internet: non c’è credibilità. Cosa vuol dire chiudere i locali alle 24? Che il covid è nottambulo?”

Senza dimenticare il numero massimo di 6 persone che possono essere presenti in casa, che a gran parte degli italiani sembra una scelta incomprensibile.

