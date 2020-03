Elenco dei negozi di moda e accessori chiusi a Milano e in tutta Italia.

Solo shopping online per chi ha necessità di acquistare vestiti e accessori, a fermare la moda è il Coronavirus. Il primo grande nome che ha scelto di chiudere tutto, dalle boutique agli Hotel e ristoranti a Milano, è Giorgio Armani.

Il gruppo Armani è stato anche l’unico nome del fashion a fare una corposa donazione agli ospedali di Milano e Roma e alla protezione civile. Ecco di seguito l’elenco dei marchi che hanno deciso di chiudere in tutta Italia a causa del Coronavirus.

Elenco negozi chiusi in Italia – Covid-19

Elena Mirò – Chiusura per tutti i 900 punti vendita di gruppo Miroglio a cui fanno capo marchi moda per tutte le taglie e per tutte le età, dal brand Motivi, Oltre, Fiorella Rubino, Elena Mirò a Caractère

Calzedonia- Tutti i negozi dei marchi che fanno capo al gruppo (Calzedonia, Intimissimi, Intimissimi Uomo, Tezenis, Falconeri, Signorvino, Atelier Emé, outlets) resteranno chiusi in tutta Italia comunica l’azienda. Inizialmente il provvedimento era stato preso solo su Milano, poi a seguito dell’ultimo decreto del presidente Conte, il gruppo ha deciso di chiudere i punti vendita in tutta Italia.

Luisa Spagnoli – Chiude anche lo storico marchio italiano Luisa Spagnoli. I 150 punti vendita in Italia verranno riaperti secondo indicazioni delle istituzioni. Resta naturalmente la possibilità di acquistare capi d’abbigliamento online sul sito ufficiale della Spagnoli dove ci sono ancora opportunità in saldo.

Coccinelle – Borse e borsette non sono certo un bene di prima necessità e di fronte all’emergenza ci si ferma. A pensarla così è il brand Coccinelle che ha deciso di chiudere tutti i punti vendita in Italia lasciando l’acquisto online mentre il marchio si sta organizzando per una raccolta fondi da destinare agli ospedali.

Coin – Chiude fino al 22 marzo la più importante catena italiana di Department Store nel settore moda, accessori e arredi per la casa.

Boggi Milano – Temporaneamente chiuse le boutique del centro del marchio d’abbigliamento uomo noto in tutto il mondo

ZUIKI, il brand di moda low cost di proprietà dell’azienda Ennepi S.p.A., ha chiuso i tutti i suoi punti vendita presenti sul territorio nazionale. Comunica l’azienda Resta attivo il sito online e la campagna crowdfunding a sostegno dell’I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano e dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – Ospedale Cotugno di Napoli.

Manila Grace – Brand di nicchia che produce abbigliamento e borse, il marchio Manila Grace ha 13 boutique e sei outlet che resteranno chiusi come da disposizioni fino al 3 aprile.

Questi sono per ora i marchi che hanno comunicato ufficialmente la chiusura dei loro punti vendita in Italia. Resta da vedere cosa succederà nella città di Milano dove le istituzioni spingono per la chiusura di tutte le attività, eccetto alimentari e farmacie.

Allora saranno costretti a chiudere tutti i brand low cost come Zara e Mango e le catene beauty come Sephora dove il flusso di acquirenti è notevole.