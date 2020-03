Gli italiani che cantano canzoni patriottiche dai loro balconi, è una notizia apparsa anche sui quotidiani stranieri. Mai come in questo momento si parla di Italia unita, di solito succede raramente e solo quando ci troviamo davanti a una partita di calcio che vede coinvolta la nazionale.





Ma questa volta è meno divertente, l’Italia unita è il secondo paese dopo la Cina in tema di contagi e malati da Covid-19. La squadra in campo sono medici e infermieri che da giorni e giorni lavorano senza sosta per salvare la vita degli italiani. A loro sono andati tutti gli applausi dell’Italia unita, a loro gli applausi andrebbero fatti tutti i giorni, ma forse basterebbe aiutarli concretamente restando tutti a casa.

L’iniziativa “Applaudiamo l’Italia” è partita daun gruppo su Facebook, ma sono molte le idee nate in questi giorni dopo l’annuncio del premier Conte che ha difatto blindato l’Italia e costretto gli italiani a restare a casa. Da Nord a Sud, dai balconi di casa, abbiamo avuto diverse dimostrazioni di chi canta l’Inno di Mameli o chi suona la tromba, oltre allo slogan “andrà tutto bene” che oramai troviamo ovunque.

Italy. People locked inside turn to their windows and balconies singing so everyone feels less lonely. Here is #Naples singing "Abbracciame" (Hug me). #Coronavirus #CoronavirusUSA pic.twitter.com/DHVPvxbB8d

— Ryan Meilak (@rmeilak) March 13, 2020