Apple Black Friday, ecco come muoversi se cercate Ipad, iPhone e Apple Watch scontati!

Black Friday 2020 Apple. Pur essendo tra i marchi tecnologici più cercati e bramati, Apple per diversi anni non ha aderito al Black Friday. Quest’anno probabilmente sì, ma, più che puntare sugli sconti, la vera convenienza sarà su promozioni tramite le gift card, ovvero le carte regalo, come è già avvenuto in passato.

Apple infatti raramente fa grossi sconti sui suoi prodotti durante il Black Friday: le vere promozioni su Ipad, iPhone, Apple Watch ecc. si trovano invece sugli altri siti di prodotti tecnologici. Apple ufficialmente punta più sulle gift card.

Le Carte Regalo Apple possono essere acquistate o regalate e poi utilizzate negli Apple Store, o per acquisto di app, musica, libri e ovviamente prodotti e accessori targati Apple.

Ma come dicevamo ci sono altri modi per approfittare dei prodotti Apple scontati fin da ora, tramite gli altri negozi. Vediamo insieme qualche esempio.

I prodotti Apple scontati per il Black Friday 2020

Quello delle Gift Card è il modo certo per intercettare promozioni convenienti direttamente da Apple. Ma, sia durante il Black Friday, sia prima della settimana “nera” degli sconti, ci sono sconti sui prodotti Apple nei negozi di elettronica come Euronics, Mediaworld, Unieuro e altri.

Il modo migliore per approfittare del Black Friday per acquistare prodotti Apple scontati è proprio tramite queste grandi catene di elettronica. Quest’anno, di fatto, il Black Friday è anticipato, quindi ci sono già molti esempi di prodotti scontati online.

Prodotti Apple scontati su Unieuro

Su Unieuro ad esempio ci sono già alcuni prodotti Apple scontati, in quello che è stato definito il Black Friday anticipato. Qualche esempio? Un iPhone 11 bianco da 128 GB scontato del 22% (699 euro invece di 899 euro, risparmio di 200 euro).

Apple Watch scontato per il Black Friday 2020 su Unieuro

O ancora, se siete interessati ai cercatissimi Apple Watch, per il Black Friday anticipato Unieuro propone l’Apple Watch Series 3 GPS, 38mm in alluminio argento con cinturino, scontato del 13%, ovvero 199 euro invece di 229…

Li trovate entrambi sul sito di Unieuro assieme ad altri prodotti, principalmente iPhone e Apple Watch.

Black Friday, gli AirPods in promozione, sconto del 26%

Altri prodotti cercatissimi sono gli AirPods, gli auricolari wireless diventati negli ultimi anni tra i prodotti di maggior successo del brand Apple. Su Eprice si trovano già, con sconti anticipati, APPLE AirPods 2 con Custodia di Ricarica Wireless a 169 euro invece di 229, ovvero con uno sconto del 26%, fino ad esaurimento scorte.

Sconti simili anche su Mediaworld, Euronics e su Amazon ovviamente, dove trovate già qualche sconto principalmente su iPhone, Apple Watch e AirPods. Si tratta ancora di piccoli sconti, ma come abbiamo già detto bisognerà aspettare la Black Week, e puntare più sulle Gift Card, per approfittare davvero di sconti sui prodotti Apple.

Per non perdervi le offerte continue di Amazon andate sulla pagina appositamente dedicata amazon.it/blackfriday.

Come comprare prodotti Apple scontati durante il Black Friday 2020

Come abbiamo già detto l’azienda di Cupertino non fa direttamente grossi sconti, tranne rarissime eccezioni, dato che cerca di guadagnare il più possibile dalla stagione dello shopping pre-natalizio. Quindi le iniziative ufficiali di Apple per il Black Friday 2020 riguardano soprattutto le Carte Regalo Apple o alcune offerte su App Store.

Quindi, nei giorni del Black Friday (ovvero la settimana dal 23 novembre al 30 novembre 2020) controllate l’Apple Store, ma soprattutto – come abbiamo visto – gli altri siti di e-commerce e le catene di prodotti tecnologici come Amazon, Unieuro, Euronics, Mediaworld e via dicendo.

Black Friday 2020 date e info (non dimenticate il Cyber Monday!)

Questo, per ora, quello che possiamo dire sul Black Friday di Apple, continuate a seguirci perché vi aggiorneremo sulle migliori promozioni e le offerte più convenienti di uno dei brand più amati ma anche più costosi del pianeta. Ricordiamo infine le date del Black Friday, o meglio, della Black Week, ovvero la settimana degli sconti:

Il Black Friday 2020 è venerdì 27 novembre 2020

è Il Cyber Monday 2020 è lunedì 30 novembre 2020

è La Black Week 2020 parte dal lunedì 23 fino al lunedì 30 novembre 2020

Ma, come già detto, quest’anno è in corso un vero e proprio Black Friday anticipato, dunque molti siti hanno già tanti prodotti tecnologici e non solo in promozione con sconti che possono variare dal 10% fino al 70% (ma, mediamente, la maggior parte dei prodotti hanno sconti del 15/20%).

Per gli sconti veri bisognerà aspettare, ma il consiglio è di guardare fin da ora e di aguzzare la vista, per i prodotti Apple ma non solo.

Ricordiamo anche che il periodo degli sconti si conclude con il Cyber Monday, appositamente dedicato ai prodotti tecnologici. Gli sconti di solito sono ancora più alti, ma molti prodotti generalmente finiscono prima, nelle settimane precedenti e in particolare in quella del Black friday.

