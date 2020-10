Quanto dura il Black Friday? Quando inizia e quando finisce? Nonostante il nome, il Black Friday non dura un giorno solo!

Black friday 2020, ci siamo quasi ed è bene prepararsi all’evento dedicato a offerte e sconti per lo shopping pre-natalizio. Ma quanto dura? Quando inizia e quando finisce? “Friday” significa venerdì, infatti il Black Friday dura un giorno: il 27 novembre 2020. Questo in teoria.

Un giorno di sconti e promozioni su ogni tipo di prodotto possibile, nei negozi fisici e online.

In realtà però ormai, come sappiamo da anni, il Black Friday non dura veramente un giorno solo. Sarebbe meglio parlare di “settimana del Black Friday”. Dunque quanti giorni dura il Black Friday? Circa una settimana, forse perfino di più come vedremo… Ecco le date.

Black Friday 2020, inizio e fine, le date ufficiali

Le date del 2020 infatti sono queste: dal lunedì 23 novembre 2020, fino appunto al “vero” venerdì 27 novembre 2020, per poi concludersi con le ultime offerte nel cosiddetto Cyber Monday, lunedì 30 novembre 2020.

Dunque, se teoricamente la durata del Black Friday è un giorno solo (venerdì), nella pratica poi si parla di una settimana intera, da lunedì a lunedì. E non solo: in molti negozi, non solo online, gli sconti e le offerte iniziano anche prima.

Su Amazon potete seguire questa pagina dedicata al Black Friday 2020, già attiva, per non perdervi le migliori offerte.

Qui, durante il periodo del Black Friday, ci saranno offerte ogni 5 minuti. Ma già ora, se guardate, ci sono parecchie occasioni e sconti che vanno dal 15 al 30% su ogni genere di prodotto.

Da non perdere la sezione “offerte lampo”, offerte con un termine di tempo. Quanto durano le offerte a tempo di Amazon? Di solito 12 ore, quindi non perdete tempo!

Black Friday 2020, quando inizia nei negozi

Ma il Black Friday non è solo su Amazon, ricordiamolo. Guardate qua un esempio dei negozi aderenti al Black Friday 2020.

Tutti questi negozi, online e non, e molti altri, faranno promozioni speciali per tutta la settimana, dunque sono da tenere sotto controllo. Se cercate occasioni per elettrodomestici, elettronica, abbigliamento, ma anche prodotti per la casa, alimentari e non solo, controllate fin da ora.

Vedi anche: Quando inizia il Black Friday 2020. Calendario Date e consigli

Dunque, ricapitolando, come abbiamo visto il Black Friday 2020 non verrà annullato, anzi; vista la situazione della pandemia di coronavirus probabilmente ci sarà un boom di acquisti, soprattutto online.

E le date ufficiali sono queste: primi sconti dal lunedì 23 novembre 2020, Black Friday ufficiale il venerdì 27 novembre 2020, e il finale Cyber Monday lunedì 30 novembre 2020.

Com’è nato il Black Friday

Ormai in tutto il mondo si conosce questa tradizione legata allo shopping, ma forse pochi sanno esattamente cos’è e com’è nata.

Il Black Friday è un giorno (in realtà ormai una settimana, come abbiamo visto) di sconti e shopping che si fa subito dopo il Giorno del Ringraziamento negli USA, e prima di Natale. In pratica è il periodo dei regali natalizi, ma non solo: è il momento ideale per comprare a prezzi convenienti le cose utili per la casa e per la nostra vita.

Il primo risale addirittura la 1924, pensate, organizzato a New York. Da lì l’usanza si è diffusa sempre di più negli Stati _Uniti, soprattutto negli anni Ottanta, fino ad arrivare anche da noi in Europa e in Italia. Negli ultimi anni è stato un affare soprattutto per siti come Amazon, ma in realtà si è talmente diffuso che riguarda davvero ogni tipo di negozio fisico o online.

