Black Friday Mediaworld. Ecco gli sconti e le offerte già presenti nel volantino mediaworld black friday 2020.

Black Friday Mediaworld 2020, mancano ancora alcuni giorni al venerdì nero degli acquisti, ma da mediaworld gli sconti ci sono già. Ciò grazie alla promozione Black November attiva dal 9 al 18 novembre, con sconti su smartphone, tablet, Tv, computer, elettrodomestici e tanto altro ancora.

Per questo abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori proposte presenti nel volantino Mediaworld.

Black Friday 2020 offerte Mediaworld

Ecco i migliori sconti sui prodotti da Mediaworld, a partire dagli smartphone, passando per tablet, smart tv e computer.

iPhone 11

Una delle offerte più interessanti riguarda l’iPhone 11 nero, modello con 64 GB, doppia fotocamera posteriore e tutte le altre peculiarità Apple. In offerta da Mediaworld 629 euro anziché 729.

Diverse offerte anche fra gli smartphone. Un esempio su tutti è rappresentato dal Motorola G8 Power Lite scontato a 129 euro anzichè 189,99 €.

Tablet Samsung Galaxy Tab S6

Per quanto riguarda i tablet, fra i modelli disponibili vi segnaliamo il Galaxy Tab S6 Lite. Questo device, dotato di 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM, è disponibile al prezzo di 389 euro invece che 459,90 €.

Smart TV LG da 55 pollici

Un modello interessante in offerta è la smart tv LG 55NANO796, da 55 pollici con risoluzione 4K e assistenti vocali di Google e Alexa integrati. In vendita al prezzo di 549 €, mentre quello di listino è di 699.

MacBook Air 13 2020

Questo modello che rientra fra i nuovi MacBook Apple (con 8 GB di RAM, processore e scheda grafica Intel) è in offerta a 1.099 euro nei negozi Mediaworld. 130 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Mediaworld Black Friday, date e altre informazioni utili

Quelli che abbiamo visto sono solo alcuni degli affari che si possono già fare all’interno del black friday anticipato di Mediaworld. Tuttavia gli irriducibili degli sconti e dell’acquisto dei nuovi prodotti di tecnologia e degli elettrodomestici, sapranno che durante la settimana del Black Friday i ribassi saranno decisamente maggiori.

Quindi, se siete intenzionati a fare un acquisto super scontato da Mediaworld vi consigliamo di tenere d’occhio la settimana compresa fra il 23 e il 30 novembre. In particolare il venerdì nero del 27 e il cyber monday di lunedì 30 novembre.

Bene, questo è quanto in relazione agli sconti e alle offerte del Black Friday 2020 da Mediaworld. Se non volete attendere queste date potete già approfittare delle offerte presenti in volantino, in caso contrario ancora pochi giorni e potrete fruire dei nuovi sconti.

