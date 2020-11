Pandora Black Friday 2020. Date, sconti e promozioni su braccialetti, anelli, pandora charm, collane e orecchini.

Pandora Black Friday 2020. E’ partito il conto alla rovescia per l’inizio della settimana del black friday e anche il famoso marchio di gioielli propone occasioni su: bracciali, anelli, charm e molto altro.

Di seguito vi riportiamo tutte le informazioni da conoscere per vivere al meglio il periodo di sconti del venerdì nero da Pandora: date, sconti e promozioni in corso.

Black Friday 2020 Pandora, date e promozioni

La promozione Black Friday sarà valida dal 23 novembre al 30 novembre nei negozi Pandora. Queste le date da tenere in considerazione se intendete acquistare uno dei prodotti di questo marchio.

Nello specifico durante tale periodo lo sconto sarà pari al 20% su una selezione di gioielli, fra cui braccialetti, anelli e molto altro. Sono esclusi da questa iniziativa promozionale i seguenti gioielli: Star Wars, Pandora Me, Cenerentola, UNICEF, 20° anniversario, charms Engraving e Care Kit.

Detto delle date e delle caratteristiche della promo Black Friday 2020, vi segnaliamo ora alcuni dei prodotti più interessanti acquistabili in sconto in negozio e online sul sito ufficiale Pandora.

Anelli pandora black friday

Partiamo dagli anelli Pandora realizzati con metalli preziosi. Uno dei modelli di sicuro interesse in vista della settimana promozionale è l’anello Falce di luna. Un modello elegante disponibile in Argento Sterling 925 e zirconia.

Un altro modello sempre in grado di fare centro è l’anello Pandora desiderio principesco. Tradizionale, ma sempre bello, disponibile in argento o con in oro rosa.

Braccialetti pandora

Veniamo ai bracciali Pandora, eleganti e capaci di rispecchiare la personalità di chi li indossa. Ecco qualche esempio dei migliori modelli disponibili:

il bracciale rigido Pandora Moments , in versione argento, ma anche bicolor per chi preferisce avere un tocco in più.

, in versione argento, ma anche bicolor per chi preferisce avere un tocco in più. Il bracciale in maglia Mesh Pandora Reflexions , disponibile in tre diverse colorazioni e anche con la novità Pandora Reflexions con chiusura scintillante.

, disponibile in tre diverse colorazioni e anche con la novità Pandora Reflexions con chiusura scintillante. Bracciale Pandora Moments in maglia snake con chiusura regolabile.

Pandora charms

Anche i pandora charm, che permettono di decorare i braccialetti e i bracciali rigidi, offrono modelli interessanti. Ad esempio ci sono quelli che rappresentano i personaggi di Harry Potter ed altri che rappresentano la famiglia, la casetta o il quadrifoglio portafortuna. Si fanno notare i nuovi Pandora charm pendenti con stelle e luna rifiniti a mano e realizzati in Argento Sterling 925

Orecchini Pandora

Ma non è tutto, infatti fra i gioielli Pandora acquistabili nella settimana promozionale ci sono anche i nuovi orecchini. Vi riportiamo qui uno dei modelli più interessanti al riguardo.

Orecchini a cerchio consfere Falce di luna e stelle. Rifiniti a mano e realizzati in Argento Sterling 925

Insomma, come avrete capito lo shopping dei gioielli Pandora vi attende con sconti e promozioni speciali durante il Black Friday 2020. Non vi resta che scegliere i prodotti che più vi piacciono e acquistarli a prezzo ridotto, per voi o per un regalo da fare a una persona speciale.

