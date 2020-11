Black Friday Zara e Mango 2020. Date, sconti e offerte vestiti, cappotti borse e scarpe donne e uomo.

Black Friday 2020 Zara e Mango. Sono in arrivo gli sconti del venerdì nero da Zara e da Mango, due dei brand di moda più amati. Se non vedete l’ora di approfittare degli sconti per acquistare vestiti e tutti gli altri capi di abbigliamento per lei e per lui, non vi resta che leggere questo articolo.

Scopriamo dunque quali sono le offerte e gli sconti presenti nei negozi di Zara e Mango, come e quando ci saranno.

Vedi anche: Zara, storia del marchio

Black Friday 2020 Zara, date e sconti

Torna l’appuntamento del Black Friday nei negozi Zara, con sconti imperdibili su abbigliamento uomo e donna di ogni tipo. La data di inizio del venerdì nero degli acquisti non è ancora stata ufficializzata da questo marchio e probabilmente l’annuncio avverrà a ridosso del black friday, come già accaduto negli scorsi anni.

Ma di certo possiamo dirvi che nella giornata di venerdì 27 novembre (e probabilmente nel week end a seguire) ci saranno sconti con percentuali elevate (negli anni passati comprese fra il 20 e il 60%). Oltre che nei punti vendita di grandi città come ad esempio Roma, sarà possibile trovare le promozioni sull’e-commerce online del sito di Zara.

Detto questo vediamo ora alcuni dei prodotti da non lasciarsi sfuggire durante il periodo degli sconti.

Zara Black Friday 2020

Le occasioni del Black Friday 2020 da Zara sono sia per lei che per lui.

Offerte Zara donne

Per le donne ci sono diversi cappotti moda interessanti. Ecco alcuni esempi:

cappotto in pelliccia sintetica a doppiopetto

giubbotto imbottito effetto pelle

cappotto cammello in lana.

Per quanto riguarda i vestiti, in saldo da Zara potreste trovare ottime offerte su:

vestito midi satinato

abito mini Jaquard

vestito mini con paillettes limited edition

Infine, non mancheranno sconti su maglie, pantaloni e scarpe. Un esempio di calzature da non perdere? Lo stivaletto basso in pelle track con punta quadrata.

Offerte Zara uomo

Veniamo ora agli uomini, con offerte sui cappotti come il modello struttura pied-de-poule, il parka lungo con cappuccio e il cappotto doppiopetto.

Per quanto riguarda i pantaloni, le propsote sono variegate. Si va dai comodi pantaloni jogger basic ai pantaloni chino skinny, fino ai modello quadri con catena.

Tante le possibilità anche per maglie, camicie ed accessori. Meritano però una citazione le scarpe, con il modello stivale in pelle con elastico su tutti, senza dimenticare le più sportive sneakers.

Vedi anche: Black Friday Adidas, sconti scarpe

Mango Black Friday 2020, offerte

Anche Mango si appresta ad effettuare sconti a partire dal 21 novembre fino al 29. Solitamente questo marchio offre sconti che partono dal 30% fino al 50% per donna e uomo.

Per lei segnaliamo modelli da non perdere come il cappotto lungo pelliccia o quello con pelle imbottita. Ma anche idee originali come la giacca tweed bottoni o la gonna pantalone incrociata.

Per gli uomini c’è la giacca bomber camoscio o il classico giubbotto di pelle nera. Ma anche pantaloni per completo regular fit o modelli chino slit-fit. Per chi è alla ricerca di scarpe invece ecco gli stivali nappa, le sneaker combinate pelle e il modello blucer in pelle nera.

Ora è davvero tutto per quanto riguarda gli sconti e le offerte Black Friday 2020 Zara e Mango. Non ci resta che augurarvi buono shopping.

Vedi anche: