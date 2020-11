Amazon black friday 2020 date, offerte e sconti. Ecco quando inizia e quanto dura il Black Friday su amazon.

Amazon black friday. Manca sempre meno all’avvio ufficiale degli sconti del venerdì nero su Amazon, anche se attualmente ci sono già offerte in anticipo. Tuttavia sappiamo che nel periodo ufficiale del black friday gli sconti e le promozioni sui prodotti si moltiplicano.

Per questo vi riportiamo qui di seguito le date del black friday su amazon: quando inizia e quanto dura. Ma anche una selezione dei prodotti da non lasciarsi sfuggire durante gli sconti.

Black friday amazon quando parte e quando finisce

Dopo il periodo degli sconti anticipati, il Black Friday 2020 Amazon partirà venerdì 20 novembre. La fine del periodo promozionale e invece prevista per lunedì 30 novembre, ossia il giorno del cosiddetto cyber monday.

Quindi la durata complessiva del Black Friday amazon 2020 è di 11 giorni. All’interno dei quali è compresa anche l’intera Black week, il giorno del venerdì nero (che capita il 27 novembre) e il già citato cyber monday.

Ma non è tutto, infatti l’arrivo del black friday di quest’anno, coincide con il 10° anniversario dell’apertura di amazon.it. Per questo il famoso e-commerce propone in offerta anche alcuni dei prodotti best seller che hanno caratterizzato questi 10 anni.

Amazon black friday offerte, prodotti

Ecco alcuni dei prodotti più acquistati su Amazon durante i 10 anni di black friday svolti fin qui:

Libri. Da quelli per bambini e ragazzi a quelli per gli adulti, come ad esempio i libri di letteratura e studi letterari.

Accessori per il computer o per il wireless. Quindi tastiere, mouse, videocamere, ma anche memorie per pc, modem e via dicendo.

Home decor e altri oggetti per abbellire la casa.

Prodotti per la cura della persona. Quindi maschere per il viso, creme e quant’altro.

Ovviamente troverete questi e molti altri prodotti recenti di tecnologia, in forte sconto durante il venerdì nero 2020 amazon. Qualche esempio? L’Amazon Echo Dot o gli Airpods di Apple, tanto per dirne due.

Abbiamo finito con le date di Amazon black friday 2020. Ora sapete quando inizia e quando finisce il periodo di sconti su amazon.it e potete pianificare al meglio i vostri acquisti.

