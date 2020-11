Foreo Black Friday 2020, tecnologia e bellezza. Quando inizia il venerdì nero Foreo, date e prodotti cura viso uomo e donne in offerta.

Foreo Black Friday 2020, anche il marchio svedese di bellezza e cura viso uomo e donne ha annunciato le sue offerte per il venerdì nero degli acquisti. Rientrano nella promozione diversi prodotti e dispositivi di ultima generazione di questo marchio che coniuga la tecnologia alla cura della persona.

Ecco allora quando inizia e quanto dura il black friday Foreo, a quanto ammontano gli sconti e dove trovarli.

Black Friday 2020 Foreo date

Le promozioni del black friday Foreo durano molto più di un giorno o una settimana. Infatti, il famoso brand ha annunciato che le promozioni iniziano il 21 novembre 2020 e si concludono il 4 dicembre 2020. Questo significa che il periodo del black friday di Foreo dura due settimane.

Si tratta dunque di un’occasione da non perdere per chi è in cerca di un regalo di Natale utile e originale. A maggior ragione se si pensa che gli sconti durante questo periodo arriveranno fino al 35%.

Foreo black friday prodotti in offerta

Per darvi un’idea di cosa potrete trovare in offerta durante il black friday 2020, vi riportiamo alcuni dei dispositivi skintech Foreo.

UFO 2

E’ il nuovo dispositivo per l’applicazione della maschera viso in maniera ottimizzata. Un trattamento viso professionale che avviene utilizzando l’App FOREO For You, registrando il dispositivo UFO via Bluetooth e scannerizzando il codice a barre presente sulla bustina della Power Activated Mask. A quel punto basterà applicare in modo omogeneo la maschera presente sul dispositivo UFO, per poi rimuoverla appena finito il trattamento. Insomma, si tratta di un prodotto che permette di provare il piacere di avere una spa in casa, da non perdere durante il black friday.

LUNA 3

E’ il dispositivo ideale per la cura viso in casa, permette infatti di detergere e massaggiare il viso. Questo massaggiatore del viso hi-tech, pulisce e rassoda il viso associandolo all’App Foreo via Bluetooth e impostando le proprie preferenze di pulizia. Una volta tolto il make up potrete effettuare la pulizia passando LUNA 3 su tutto il viso con movimenti circolari e una volta finito il trattamento il risultato sarà splendente.

ISSA 2

Infine, ecco lo spazzolino da denti sonico Issa 2, per ottimizzare l’igiene orale tramite le pulsazioni delle testine combinate. Il prodotto che regala un sorriso splendente e ha un’autonomia di 365 giorni di utilizzo con una singola ricarica.

Black Friday Foreo, dove acquistare i prodotti

Potete trovare e comprare i prodotti Foreo (quelli qui descritti e tanti altri) durante il black friday 2020 direttamente sul sito www.foreo.com/it.

In alternativa potete rivolgervi ad una serie di rivenditori selezionati da questo marchio. Fra questi vi segnaliamo amazon beauty.

Insomma, ora sapete dove trovare le offerte Foreo in occasione del Black Friday 2020. Attenzione però che il periodo degli sconti è limitato, come detto in precedenza. Infatti inizia il 21 novembre e termina il 4 dicembre 2020. Ora non vi resta che scegliere il prodotto che più vi piace e godervelo o regalarlo alle persone care durante le prossime festività natalizie.

