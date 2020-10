Black Friday Amazon 2020 in anticipo. Date e come funziona l’evento amazon con sconti e promozioni anticipate.

Black Friday Amazon 2020, l’evento attesissimo per il mese di novembre, in realtà è già iniziato con tante offerte anticipate.

Infatti, Amazon tramite un comunicato stampa, annuncia che partono già da oggi saldi e sconti, con l’evento denominato “Black Friday in anticipo“. Vediamo allora di cosa si tratta e quali offerte sono già disponibili.

Black Friday in anticipo su Amazon, date

Dal 26 ottobre 2020 prende il via l’evento Black Friday in anticipo, su amazon.it. Tale iniziativa sarà valida fino al 19 novembre ed anticipa quello che sarà la settimana del black friday tradizionale.

In altre parole si tratta della possibilità per i clienti di Amazon, di acquistare un’ampia varietà di prodotti selezionati. I marchi coinvolti in questa iniziativa vanno dalle piccole e medie imprese fino ai grandi nomi

L’evento prevede fin da subito tante offerte quotidiane, in pieno stile black friday. Per cogliere già da ora le promozioni, i clienti possono verificare le offerte disponibili sul sito amazon.it/blackfriday. In alternativa possono consultarle sull’app di amazon o semplicemente chiedendo ad Alexa: “quali sono le mie offerte?”

Marchi Black Friday Amazon 2020 in anticipo

Dunque abbiamo visto che non c’è bisogno di attendere fine novembre per assicurarsi i prodotti desiderati. Quest’anno con Black Friday in anticipo potete acquistare fin da subito ciò che desiderate.

Ad esempio ci sono offerte che includono marchi come Nescafè, Nintendo, Braun, Samsung e molti altri. Le categorie coinvolte poi sono tantissime e variegate.

Sconti Black Friday amazon 2020

Gli sconti attualmente prevedono le seguenti percentuali per i marchi Amazon:

fino al 25% per l’elettronica, gli accessori per la casa e le attrezzature sportive.

per l’elettronica, gli accessori per la casa e le attrezzature sportive. Fino al 40% su prodotti alimentari essenziali, per quelli di bellezza, per gli animali domestici e sui marchi Amazon fashion.

Molti di queste offerte si trovano nella vetrina Amazon Launchpad o nelle altre categorie. Insomma ce n’è per tutti i gusti, l’ideale per preparare fin da subito i regali di Natale, a persone di tutte le età. Dai bambini fino a donne e uomini adulti. Inoltre, la maggior parte degli articoli acquistati entro dicembre 2020, potranno essere restituiti fino al 31 gennaio 2021.

E’ tutto per quanto riguarda le ultime notizie sul Black Friday 2020. Da oggi su Amazon scattano gli imperdibili sconti e le offerte anticipate del venerdì nero degli acquisti.

