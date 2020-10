Black Friday 2020: date inizio in Italia. Quando inizia, quando finisce, e consigli come arrivarci preparati per non lasciarsi sfuggire le migliori offerte.

Tutti pronti per il Black Friday 2020. La settimana “nera” degli sconti, dei saldi delle offerte (di Amazon ma non solo) sarà dal 23 al 27 novembre 2020.

Durante questa settimana sarà possibile acquistare ogni tipologia di prodotto a prezzi estremamente vantaggiosi. Gli sconti e i saldi abbracciano diversi settori e arrivano proprio nel momento ideale per iniziare a fare i regali di Natale.

Il 27 novembre 2020 sarà il vero e proprio “venerdì nero”, il venerdì dedicato appunto, come tradizione a promozioni e super offerte nei negozi fisici e online come Amazon (ma anche tutti gli altri).

Il lunedì successivo, 30 novembre 2020, ci sarà il Cyber Monday.

Ma ecco tutto quello che c’è da sapere per arrivare preparati al black friday e non lasciarsi sfuggire le migliori occasioni.

Black Friday 2020, quando inizia, date e info

In tutto il mondo, e anche in Italia, il Black Friday sarà il 27 novembre 2020. In realtà però, come di consueto, si tratterà di una settimana intera di occasioni e sconti, a partire dal lunedì 23, fino al lunedì successivo, in negozi, siti e-commerce, centri commerciali ed esercizi commerciali di vario tipo. Ricordiamo che il Black Friday inizia esattamente alla mezzanotte del 26, dunque da quell’ora sarà già possibile approfittare delle migliori offerte.

Un consiglio per il Black Friday 2020? Preparatevi prima!

Un consiglio infatti è di prepararsi prima e sfruttare le prime offerte, soprattutto online. Se avete già delle idee su oggetti, prodotti, elettrodomestici che vi servono, un consiglio è quello di fare adesso una lista, magari segnandovi il prezzo attuale, per poi, la notte del 26 o la mattina del 27 novembre 2020, confrontare i prezzi e vedere quanto effettivamente state risparmiando.

Considerate che spesso si tratta di sconti molto convenienti, è vero, ma per un numero di prodotti limitato. Quindi arrivare prima, e arrivarci preparati, è un grande vantaggio.

E il 30 c’è il Cyber Monday 2020…

Se tutta la settimana dal lunedì al venerdì sarà dedicata al Black Friday, il lunedì successivo (30 novembre 2020) sarà dedicato in particolare ai prodotti elettronici. Può capitare, se siete attenti e fortunati, di trovare offerte particolarmente vantaggiose che qualcuno si è lasciato sfuggire durante la settimana. Aderiscono ovviamente Amazon in primis, di sicuro il sito più “saccheggiato” durante la settimana dello shopping, ma anche catene di prodotti elettronici come Trony, Mediaworld, Unieuro e via dicendo. Il Cyber Monday è un’ottima occasione per telefoni, smartphone, computer, portatili, tablet, videogiochi e quant’altro.

Amazon Black Friday 2020

Come già detto, il negozio online più famoso al mondo è sicuramente quello più frequentato nei giorni del Black Friday. A partire da lunedì 23 Amazon lancia offerte ogni 5 minuti su ogni tipologia di prodotto. Ma, regole anti-covid permettendo, non dimentichiamoci anche dei negozi fisici. Anche se, proprio considerando la pandemia di coronavirus in corso, è molto probabile che la maggior parte delle persone preferiranno gli acquisti online da casa.

Black Friday 2020 in Italia: non solo prodotti tecnologici

Nato negli Stati Uniti come tradizione di shopping subito dopo il Giorno del Ringraziamento, il black friday ormai gode di enorme successo in tutto il mondo, Italia compresa. Gran parte degli acquisti, dei saldi e degli sconti, si concentrano sui prodotti tecnologici, ma in realtà c’è molto altro. Durante il black friday troverete ottime occasioni anche sull’abbigliamento, moda, sui mobili (Ikea ma non solo), profumi, scarpe (Stradivarius ad esempio) ma anche libri, ad esempio.

Ora che abbiamo visto insieme quando inizia il Black Friday 2020 e i consigli per approfittare delle migliori offerte, vi invitiamo a seguirci su Donne sul Web perché vi aggiorneremo sulle migliori occasioni del Black Friday 2020 per ogni tipologia di prodotto e per ogni città.