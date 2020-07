Anelli Pandora argento, con cuore in oro e pietre. Scopri la nuova collezione Pandora anelli e i prezzi di tutti i gioielli

Anelli Pandora quanto costano e come sono i nuovi gioielli per le dita del colosso di gioielleria danese. Vediamo quindi la collezione di Pandora anelli 2020 e il prezzo di ogni singolo anello e di quelli attualmente in saldo.

Pandora Anelli

Il marchio Pandora presenta diverse collezioni stagionali, praticamente tutti i mesi c’è un una collezione a tema. Tuttavia restano in catalogo diversi modelli di anelli Pandora della linea continuativa.

Ad esempio l’anello Pandora con cuore resta fra quelli più cercati, così come quelli con ciondolo o a fascia, oltre a quelli di fidanzamento .Vediamo intanto i nuovi modelli 2020

Pandora anelli nuovi a fascia

I nuovi gioielli estivi di Pandora sono ispirati all’oceano, quindi anche gli anelli. Tra le novità c’è questo anello a fascia realizzato a forma di conchiglia con placcatura in oro rosa 14K e 5 zirconie. Costa 49,00 euro e lo trovate disponibile anche in argento sul sito del brand.

Più semplice questo anello sempre con motivo conchiglia realizzato in argento sterling 925. Costa 39 euro viene venduto esclusivamente online sul sito Pandora.

L’anello a fascia con pavé e sfere è parte della collezione Purely Pandora lanciata nel 2020. Si tratta di un gioiello dal design più moderno con 68 pietre di zirconia cubica incolori. il suo prezzo è di 89,00 euro

Anello pandora a corona margherite

Fa parte della nuova collezione gioielli garden questo nuovo anello a corona di Pandora gioielli. Caratterizzato da una fascia di margherite e zirconie cubiche questo gioiello ha un costo di: 79,00 euro

Tre margherite smaltate decorano invece questo anello a fascia con zirconia. Prezzo 89,00 euro

Anello Pandora Infinito

Rivisitato in chiave moderna, il simbolo dell’amore eterno per eccellenza si trasforma in un anello aperto in oro rose 14k e abbilllito da 21 pietre di zirconia cubica. Il prezzo è di 79,00 euro.

Anelli con pietre colorate

una delle tante novità di Pandora 2020 sono questi anelli moderni con sfere e pietre colorate. Nella collezione trovate colori chiari scuri e che seguono le novità moda. Tuttavia si tratta di una linea di anelli da portare su più dita o insieme. Il costo di ogni singolo anello è di 45,00 euro

Anello Pandora a tiara

La moda reale e le principesse moderne, fanno sognare donne e ragazze in tutto il mondo. L’intepretazione del modello principesco firmato Pandora è questo tipo di anello chevron molto elegante e di sicuro effetto. Ideale da regalare questo gioiello per le dita costa 89,00 euro

Saldi Pandora 2020

Molte donne cercano i saldi Pandora, attualmente il marchio di gioielleria sta facendo promozioni e saldi fino al 50% a tal punto che potete aggiudicarvi un bell’anello con pendente brillante al prezzo di brillante di 41 euro.

Mentre un gioiello più importante come questo con tre zirconie grandi lo pagate la metà del prezzo, ovvero 59,50 euro

Insomma i saldi di Pandora sono iniziati sia nei negozi che nel sito ufficiale, e se siete delle amanti del brand non vi resta che scegliere tra anelli o bracciali.

Questi sono i pandora anelli 2020, quelli nuovi e quelli scontati. Tuttavia nel catalogo Pandora gioielli restano invariati i prezzi per tutti gli anelli corona, e gioielli come l’anello di fidanzamento.

