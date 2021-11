Partite serie A in Tv Sky DAZN, 13ª giornata. Orario e calendario

Partite Serie A tredicesima giornata di campionato. Ecco dove vederle tutte su DAZN e Sky. Guida Tv, date e orari delle prossime partite.

Partite Serie A. E’ in arrivo la 13ª giornata del campionato di calcio maschile. Dopo la sfortunata sosta per gli impegni della nazionale italiana, tornano infatti in campo tutte le squadre di serie a, fra sabato 20 e lunedì 22 novembre. Di seguito il calendario completo degli incontri, con orari, guida televisiva e molto altro

PARTITE SERIE A SABATO 20 NOVEMBRE 2021

ATALANTA – SPEZIA

Orario partita: sabato 20 novembre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Gewiss Stadium (Bergamo).

LAZIO – JUVENTUS

Orario partita: sabato 20 novembre ore 18:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Olimpico (Roma).

FIORENTINA – MILAN

Orario partita: sabato 20 novembre ore 20:45

Dove vederla: in diretta Tv su Sky e streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Artemio Franchi (Firenze).

PARTITE SERIE A 13ª GIORNATA DOMENICA 21 NOVEMBRE

SASSUOLO – CAGLIARI

Orario partita: domenica 21 novembre ore 12:30

Dove vederla: in diretta Tv su Sky e streaming su Dazn



Dove si gioca: Mapei Stadium (Reggio Emilia).

BOLOGNA – VENEZIA

Orario partita: domenica 21 novembre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Renato Dall’Ara (Bologna).

SALERINATA – SAMPDORIA

Orario partita: domenica 21 novembre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Arechi (Salerno).

INTER – NAPOLI

Orario partita: domenica 21 novembre ore 18:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio San Siro (Milano).

GENOA – ROMA

Orario partita: domenica 21 novembre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Luigi Ferraris (Genova).

PARTITE SERIE A LUNEDI 22 NOVEMBRE 2021

VERONA – EMPOLI

Orario partita: lunedì 22 novembre ore 18:30

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona).

TORINO – UDINESE

Orario partita: lunedì 22 novembre ore 20:45

Dove vederla: in diretta Tv su Sky e in streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Olimpico (Torino).

CALENDARIO SERIE A 13ª GIORNATA E PROSSIME PARTITE

Come visto nella tredicesima giornata di campionato di Serie A si giocheranno incontri su tre giorni, fino a lunedì 22 novembre. Già da sabato 20 scenderanno in campo squadre come Atalanta, Juventus e Milan, visto che pochi giorni dopo saranno impegnate in Champions League.

Ma il big match di questo turno è senza dubbio quello in programma domenica 21 novembre alle ore 18:00 fra Inter e Napoli. I nerazzurri vogliono vincere per recuperare punti alla squadra campana, attualmente prima in classifica a pari merito con il Milan. Le statistiche sono favorevoli per l’Inter, infatti negli ultimi 4 incontri fra le due squadre non ha mai perso (3 vittorie e 1 pareggio). Vedremo se riusciranno a ripetersi o meno.

Una volta terminato questo turno di campionato, il successivo si giocherà fra il 26 e il 28 novembre, come da calendario Serie A 2021-22. Ma prima di questo appuntamento ci sono tutte le partite della 13ª giornata da disputare. Basandovi sugli orari e sulla guida Tv che vi abbiamo fornito potete vederle tutte a seconda dei casi su Dazn o su Sky.

