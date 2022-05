Insalata di pollo cous cous e verdure. Ricetta facile per l’estate

Insalata di pollo cous cous e verdure: piatto unico facile e veloce per l’estate. Ecco la ricetta e i consigli per servire e condire l’insalata

Per preparare un’insalata di pollo con cous cous bastano pochi minuti e un po’ di fantasia nella scelta delle verdure di stagione da abbinare. Puoi seguire la ricetta passo passo oppure variare in base a ciò che trovi nel banco delle novità al supermercato.

Questa insalata estiva costituisce un piatto unico perfetto per la pausa pranzo, per un picnic fra amici e per tutte le volte in cui ti domandi a cosa abbinare al pollo e ti vengono in mente soltanto le solite patate.

È gustosa e salutare, dal momento che ti permette di inserire nel pasto vari tipi di verdure crude, ed è indicata anche se preferisci non esagerare con le calorie dal momento che utilizza carne magra e pochi grassi.

Per cucinare il petto di pollo puoi utilizzare la bistecchiera, come suggerito, oppure usare una padella antiaderente unta con pochissimo olio evo. Se il taglio che hai acquistato è un petto intero, sarà necessario privarlo dell’eventuale osso centrale e calcolare 4-5 minuti di cottura per lato. Se, invece, hai comprato un petto di pollo confezionato già sfilettato, basteranno 3 minuti circa per parte.

Ricorda di salare solo alla fine, per evitare che il pollo perda troppo liquido in cottura, asciugandosi.

Insalata di pollo e cous cous ricetta

Ecco come preparare questa ricetta estiva veloce e saporita. La dosi sono per 4 persone, ma se ti serve calcolare la porzione singola puoi considerare 80 g di cous cous e altrettanti di pollo a testa.

Preparazione: 10 minuti. Cottura: 15 minuti. Totale: 25 minuti

Ingredienti per 4 persone

320 g di petto di pollo

320 g di cous cous

12 pomodorini

1 peperone piccolo

1 cetriolo

1 zucchina novella

1/2 lime

olio extravergine di oliva

sale

erbe aromatiche (pepe rosa, origano fresco, basilico)

Procedimento: come fare insalata di pollo cous cous e verdure

Prepara il cous cous. In una casseruola porta a bollore l’acqua corrispondente alla quantità di cous cous come indicato sulla confezione (2 bicchieri da tavola colmi dovrebbero bastare), leggermente salata. Quando l’acqua raggiunge il bollore spegni la fiamma, versa il cous cous, condisci con un filo d’olio, mescola e lascia riposare il tutto per 5 minuti. Nel frattempo, occupati della verdura: lava gli ortaggi; priva il cetriolo della buccia con un pelapatate e affettalo a rondelle sottili. Dividi a metà i pomodorini. Priva il peperone del torsolo e riducilo a listerelle, quindi a dadini. Priva la zucchina delle estremità e grattugiala. Fai scaldare la bistecchiera o la piastra per carne elettrica e cuoci il petto di pollo, senza condimento, 3-5 minuti per parte (il tempo di cottura dipende dallo spessore della carne). Quando la superficie appare dorata e profumata, togli dal fuoco e lascia riposare. Sgrana il cous cous con i rebbi della forchetta e trasferiscilo in una insalatiera. Affetta sottilmente il lime, quindi aggiungilo al cous cous insieme alle verdure crude che hai preparato. Con un coltello affilato taglia il petto di pollo a listarelle, poi a cubetti. Unisci la carne al cous cous, aggiungi le erbe aromatiche tritate al momento e regola di sale. L’insalata di pollo con cous cous e verdure ora è pronta, lascia insaporire per qualche minuto e servi a tavola.

La variante

Se ti piace accentuare il gusto fresco e leggermente astringente di questa insalata di pollo, aggiungi qualche fettina di radice di zenzero fresca, tagliata il più sottile possibile. Puoi utilizzare l’apposita mandolina per zenzero o una lametta (attenzione alle dita).

Come servire l’insalata di pollo

L’ideale è proporre l’insalata di pollo verdure e cous cous appena tiepida, distribuita in ciotole monoporzione oppure presentata semplicemente in una insalatiera o un vassoio profondo da servizio.

Trattandosi di una pietanza completa, non occorre accompagnarla con il pane. Alcuni potrebbero però gradire un’aggiunta di olio a crudo, quindi puoi portare in tavola un’oliera o offrire una vinaigrette delicata in una salsiera.

Come conservare l’insalata di pollo

Dal momento che le verdure utilizzate sono crude, questa insalata di pollo non si conserva a lungo senza perdere in consistenza. È in ogni caso possibile conservarla in frigo per un massimo di 24g, coperta con pellicola alimentare. Non è consigliabile surgelare l’insalata di pollo.

