Petto di pollo al limone in padella pronto in 40 minuti

Il petto di pollo al limone in padella è una ricetta velocissima che svolta il pranzo della domenica. Segui tutti i passaggi per cucinare questo secondo economico e saporito.

Tra le tante ricette di carni, una delle più popolari è il petto di pollo al limone. Parliamo di un piatto gustoso e leggero che non richiede una lunga lista di ingredienti, tempi di preparazione lunghi e soprattutto è alla portata di tutti.

La ricetta che proponiamo è stata arricchita da erbe aromatiche come il timo il cui sapore e vagamente simile a quello del rosmarino, e per rendere questa pietanza ancora più light abbiamo evitato gli aromi come l’aglio. Ecco come cucinare questo piatto di carne bianca facile e sano in pochissimo tempo.

Tempo di cottura e preparazione 40 minuti

Ingredienti per 4 persone

2 petti di pollo puliti

Brodo di pollo in dado

2 Limoni biologici

Olio extra vergine di oliva

Sale

Pepe

Timo fresco

Come fare il petto di pollo al limone in padella

Per cucinare questa ricetta preparate prima il brodo secondo le indicazioni sulla confezione.

Lavate 2 limoni grattuggiate la buccia spremeteli e tenete da parte il succo

Ora prendete una bella padella capiente e antiaderente, versate due cucchiai di olio e fate rosolare i petti di pollo fino a quando saranno dorati.

Versate il succo del limone condite con il sale e poco pepe e iniziate a cuocere i petti di pollo.

Fate insaporire per 15 minuti a fuoco medio quindi aggiungete il brodo e la scorza di limone grattugiato

Continuate a cuocere per altri 20 minuti sempre a fuoco dolce.

Controllate la cottura con una forchetta, se il petto di pollo è morbido spegnete il fuoco.

A questo punto disponete il petto di pollo al limone su un vassoio da portata, versate sopra la salsetta rimasta spolverate con il timo fresco e servite a tavola.

Cosa abbinare al pollo al limone

La lista dei contorni da abbinare ad un secondo a base di carne di pollo è infinita. Tuttavia se volete evitare le solite patate arrosto, servite questo piatto con contorno di verdure di stagione. In primavera c’è ampia scelta, la natura ci regala una varietà tale di ortaggi e verdure che spaziano dagli agretti ai ravanelli, fino ai piselli, carote, asparagi o per arrivare agli ottimi carciofi primaverili e naturalmente sul banco del mercato non mancano ingredienti come cavoli e cipolle.

