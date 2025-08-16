Nugget di pollo: ricetta americana croccante e facile

Ricetta semplice dei Nugget di pollo americani fatti in casa, con tempi di cottura al forno, in friggitrice ad aria o fritti in padella.
I nugget di pollo sono una delle preparazioni più iconiche della cucina americana moderna. Nati negli anni ’50 come idea veloce e pratica per servire il pollo fritto, si sono diffusi nei fast food e nelle case di tutto il mondo. Negli Stati Uniti si accompagnano quasi sempre a patatine fritte e salse — dalla honey mustard alla barbecue — e sono serviti sia come spuntino sia come pasto completo.
Prepararli in casa permette di usare ingredienti di qualità e di regolare grassi e sale per una versione più sana, adatta sia ai bambini che agli adulti.
Questa ricetta dei nugget di pollo riprende il metodo classico americano, ma può essere personalizzata e cotta al forno, o in friggitrice ad aria per adattarsi a gusti e necessità diverse.
Tempo di preparazione: 15 minuti
Tempo di cottura:
Forno: 15-18 minuti
Frittura: 4-5 minuti
Friggitrice ad aria: 10-12 minuti
Tempo totale: circa 30 minuti
Ingredienti per 4 porzioni
- 500 g di petto di pollo
- 2 uova
60 g di farina
- 100 g di pangrattato (meglio panko)
- 40 g di parmigiano grattugiato (facoltativo, per adulti)
- 1 cucchiaino di paprika dolce o affumicata (opzionale)
- Sale e pepe q.b.
- Olio extravergine di oliva (per il forno e la friggitrice ad aria) o olio di semi (per friggere)
Come fare i nugget di pollo in forno friggitrice o padella
1. Tagliare il pollo
Tagliate il petto di pollo a cubetti di circa 3 cm o fatelo preparare al macellaio. Per bambini piccoli, è consigliabile tritare leggermente la carne e formare polpettine schiacciate, più facili da mordere.
2. Preparare 3 ciotole
In una ciotola: farina.
In un’altra: le uova sbattute con un pizzico di sale.
Nella terza: pangrattato, parmigiano e paprika .
3. Impanare i nugget
Passare il pollo nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Per una panatura più spessa, ripetere uovo-pangrattato.
Nugget al forno
Disponete i bocconcini di pollo panati su una teglia foderata con carta forno, spennellate con un filo d’olio e cuocere a 200°C per 15-18 minuti, girandoli a metà cottura.
Nugget in friggitrice ad aria
Mettete i nugget nel cestello senza sovrapporli, spruzzate con poco olio e fate cuocere a 200°C per 10-12 minuti, girandoli a metà cottura.
Cottura dei nugget in padella
Scaldare abbondante olio di semi in una padella e friggere pochi pezzi alla volta per 4 o 5 minuti, fino a doratura. Toglieteli con una paletta forata e adagiateli su un piatto foderato da carta assorbente alimentare per fare assorbire l’unto.
Consigli e varianti
Per bambini piccoli: evitate il pepe
Per gli adulti: potete aggiungere spezie alla panatura e accompagnarli con salse saporite come barbecue o senape e miele.
I nuggett di pollo si possono surgelare già impanati e cuocere direttamente da congelati
Altre idee con il pollo
Questa ricetta dimostra che preparare i nugget di pollo fatti in casa è molto più semplice di quanto sembri. Con pochi ingredienti e un po’ di voglia, potete portare in tavola una ricetta semplice e saporita accelerando i tempi grazie alla cottura in friggitrice.
Trovi tante altre ricette nella sezione cucina di Donne sul Web. Seguici anche sui nostri social per nuove idee in cucina, ogni giorno.