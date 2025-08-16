Nugget di pollo: ricetta americana croccante e facile

Ricetta semplice dei Nugget di pollo americani fatti in casa, con tempi di cottura al forno, in friggitrice ad aria o fritti in padella.

I nugget di pollo sono una delle preparazioni più iconiche della cucina americana moderna. Nati negli anni ’50 come idea veloce e pratica per servire il pollo fritto, si sono diffusi nei fast food e nelle case di tutto il mondo. Negli Stati Uniti si accompagnano quasi sempre a patatine fritte e salse — dalla honey mustard alla barbecue — e sono serviti sia come spuntino sia come pasto completo.

Prepararli in casa permette di usare ingredienti di qualità e di regolare grassi e sale per una versione più sana, adatta sia ai bambini che agli adulti.

Questa ricetta dei nugget di pollo riprende il metodo classico americano, ma può essere personalizzata e cotta al forno, o in friggitrice ad aria per adattarsi a gusti e necessità diverse.

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura:

Forno: 15-18 minuti

Frittura: 4-5 minuti

Friggitrice ad aria: 10-12 minuti

Tempo totale: circa 30 minuti

Ingredienti per 4 porzioni

500 g di petto di pollo

2 uova

60 g di farina

60 g di farina 100 g di pangrattato (meglio panko)

40 g di parmigiano grattugiato (facoltativo, per adulti)

1 cucchiaino di paprika dolce o affumicata (opzionale)

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine di oliva (per il forno e la friggitrice ad aria) o olio di semi (per friggere)

Come fare i nugget di pollo in forno friggitrice o padella

1. Tagliare il pollo

Tagliate il petto di pollo a cubetti di circa 3 cm o fatelo preparare al macellaio. Per bambini piccoli, è consigliabile tritare leggermente la carne e formare polpettine schiacciate, più facili da mordere.

2. Preparare 3 ciotole

In una ciotola: farina.

In un’altra: le uova sbattute con un pizzico di sale.

Nella terza: pangrattato, parmigiano e paprika .

3. Impanare i nugget

Passare il pollo nella farina, poi nell’uovo e infine nel pangrattato. Per una panatura più spessa, ripetere uovo-pangrattato.

Nugget al forno

Disponete i bocconcini di pollo panati su una teglia foderata con carta forno, spennellate con un filo d’olio e cuocere a 200°C per 15-18 minuti, girandoli a metà cottura.

Nugget in friggitrice ad aria

Mettete i nugget nel cestello senza sovrapporli, spruzzate con poco olio e fate cuocere a 200°C per 10-12 minuti, girandoli a metà cottura.

Cottura dei nugget in padella

Scaldare abbondante olio di semi in una padella e friggere pochi pezzi alla volta per 4 o 5 minuti, fino a doratura. Toglieteli con una paletta forata e adagiateli su un piatto foderato da carta assorbente alimentare per fare assorbire l’unto.

Consigli e varianti

Per bambini piccoli: evitate il pepe

Per gli adulti: potete aggiungere spezie alla panatura e accompagnarli con salse saporite come barbecue o senape e miele.

I nuggett di pollo si possono surgelare già impanati e cuocere direttamente da congelati

Altre idee con il pollo

Questa ricetta dimostra che preparare i nugget di pollo fatti in casa è molto più semplice di quanto sembri. Con pochi ingredienti e un po’ di voglia, potete portare in tavola una ricetta semplice e saporita accelerando i tempi grazie alla cottura in friggitrice.

