Cosce di pollo fritte americane: come fare il vero fried chicken del Sud

Pollo fritto, ricetta autentica del Southern fried chicken con cosce e pezzi interi. Marinatura nel latticello, varianti e curiosità.

Il pollo fritto americano nasce nel Sud degli Stati Uniti, dove la tradizione della frittura portata dagli immigrati europei si è unita all’uso delle spezie e delle marinature delle comunità afroamericane.

Da piatto casalingo il pollo fritto è diventato parte del soul food, simbolo di convivialità e identità culturale, fino a imporsi come una delle ricette più rappresentative della cucina americana.

Oggi il fried chicken continua a essere preparato in molte varianti, ma la versione con cosce e pezzi interi resta quella più tradizionale: marinatura nel latticello, panatura speziata e lunga frittura per ottenere una croccantezza inconfondibile.

Ricetta pollo fritto americano

Marinatura: lunga o veloce?

Secondo la ricetta tradizionale il pollo fritto americano si prepara lasciando i pezzi di carne immersi nel latticello per molte ore, anche tutta la notte. Questo processo ammorbidisce la carne e la rende ricca di sapore.

Oggi però negli Stati Uniti è diffusa anche la versione rapida: bastano 30 minuti di marinatura in frigorifero per ottenere comunque un buon risultato. Potete quindi scegliere se seguire la ricetta classica o la variante veloce, a seconda del tempo che avete a disposizione.

Ingredienti (per 4 persone)

1 pollo tagliato a pezzi (cosce, sovracosce, petti a tranci)

500 ml di latticello (buttermilk)

250 g di farina 00

2 cucchiaini di paprika

1 cucchiaino di aglio in polvere

1 cucchiaino di cipolla in polvere

1 cucchiaino di pepe nero

1 cucchiaino di sale

Olio di arachidi per friggere

Procedimento passo passo

1. Marinatura

Versione classica: immergete il pollo nel latticello e lasciatelo riposare in frigo per 4–12 ore.

Versione rapida: lasciate i pezzi di pollo nel latticello per soli 30 minuti.

2. Panatura speziata

Mescolate la farina con paprika, aglio, cipolla in polvere, sale e pepe. Scolate il pollo dalla marinata e passatelo nella miscela, pressando bene perché la copertura aderisca.

3. Frittura

Scaldate l’olio a 170°C e friggete pochi pezzi per volta, in particolare le cosce che richiedono più tempo, per 12–15 minuti o finché diventano dorati e croccanti. Disponete su carta su carta assorbente per togliere l’unto

Con cosa servire il pollo fritto

In Usa questo secondo di carne non arriva mai da solo in tavola, ma sempre accompagnato da contorni. Il più diffuso è la coleslaw, l’insalata di cavolo croccante. Immancabili anche le mashed potatoes con gravy, un purè di patate vellutato servito con salsa bruna, che rappresenta uno dei comfort food più amati d’America.

Accanto a questi non mancano il cornbread, il pane di mais dal gusto leggermente dolce, e i soffici biscuits, panini che ricordano gli scones inglesi ma vengono serviti con piatti salati. Insieme, questi contorni trasformano il pollo fritto in un pasto completo e tipicamente americano.

Varianti

Negli Stati Uniti la ricetta del pollo fritto cambia da stato a stato. A Nashville, per esempio, è famoso il Nashville Hot Chicken, fritto e poi condito con una salsa molto piccante. Nel Maryland invece si preferisce accompagnarlo con salse per carne cremose, dando vita al cosiddetto Maryland Fried Chicken. Infine ci sono i Chicken Tenders, le strisce di carne impanate molto amate dai bambini, ma anche dagli adulti che cercano uno snack più veloce.

Curiosità e cultura pop

Il pollo fritto americano non è solo cibo, ma anche un pezzo di immaginario collettivo. Ogni anno, il 6 luglio, viene celebrato con il National Fried Chicken Day, una ricorrenza che riempie i social e i ristoranti di ricette dedicate. Non sorprende, quindi, che il fried chicken compaia spesso nei film e nelle serie TV USA, quasi sempre come simbolo di convivialità e comfort food.

La sua storia racconta anche momenti difficili: durante la Grande Depressione, preparare il pollo fritto era considerato un lusso da riservare alle occasioni speciali. Proprio per questo, ancora oggi, questa ricetta resta legata a un’idea di festa e di condivisione familiare.

Il pollo fritto americano con cosce e pezzi interi è la versione più autentica e casalinga del Southern Fried Chicken. Dopo le alette e i nuggets, rappresenta il passo successivo per entrare davvero nella cultura del Sud degli Stati Uniti, tra storia, sapori speziati e piatti che hanno fatto il giro del mondo.