Purè di patate light, schiacciate e veloce

Il purè di patate più buono è quello fatto in casa. Ecco una ricetta che ti insegna a fare la migliore purea di patate light.

Fare il purè di patate light perfetto morbido e cremoso senza usare il burro? In realtà la ricettà del purè è abbastanza semplice, ma la sua riuscita dipende dalla qualità e dal tipo di patate che compriamo. Quindi per fare un buon purè dobbiamo scegliere i tuberi più adatti.

Purè: le migliori patate da usare

Le patate di pasta gialla dalla buccia sottile sono le più indicate per cucinare la purea. Per accelerare i tempi di cottura le patate devono essere di dimensioni medie o piccole, e possibilmente uguali. Puoi anche comprare le patate del Fucino sempre di pasta gialla. Provale, sono tra le migliori, ma evita di usare quelle da forno. E ora passiamo alla ricetta del mashed potatoes

Ingredienti per 4 persone

1 kg di patate

Olio extra vergine di oliva

Pepe rosso e nero macinato

Sale

Acqua

Come fare il purè di patate light e veloce

Per cucinare il purè le patate vanno cotte con la buccia, quindi lavale bene.

Ora prendi un tegame capiente metti dentro i tuberi e copri con acqua fredda. Aggiungi un cucchiaio di sale grosso e inizia a cuocere. Le patate lesse non devono bollire ma sobbollire.

Raggiunta l’ebollizione, abbassa la fiamma e fai cuocere le patate la fuoco lento. Dopo circa 30/40 minuti le patate saranno cotte e se sono di buona qualità la buccia si sarà aperta da sola, altrimenti prova a pungerle con una forchetta per controllare la cottura.

Ora scola le patate e falle raffreddare con un getto di acqua fredda. Quando si sono raffreddate togli la buccia con le mani. Vedrai che si stacca facilmente

A questo punto fai le patate a pezzi. Qui armati di pazienza, versa i tuberi in una ciotola e schiaccia le patate con una forchetta. Se hai uno schiacciapatate il processo diventa più veloce

Ora prepara un condimento semplice. In una ciotolina versa 4 cucciai di olio di oliva, sale fino e il pepe macinato. Mescola tutto in modo da ottenere una salsa omogenea e condisci la purea mescola bene.

Il purè di patate light schiacciate e veloce ora è pronto. Servilo per accompagnare i secondi di carne e quelli di pesce. Comunque sia il mashed potatoes è un contorno versatile da abbinare a qualsiasi pietanza

Varianti e consigli

La ricetta di un purè di patate fatto in casa può essere condita in diversi modi, c’è chi aggiunge il burro e parmigiano e chi abbonda con spezie varie o maionese. Quella che ti abbiamo proposto è una versione molto leggera e veloce che puoi arricchire con il prezzemolo al posto del pepe rosso e nero