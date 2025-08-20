Ali di pollo fritte: da Buffalo al Super Bowl, il cibo da partita che non passa mai di moda

La ricetta delle famose Buffalo wings, ali di pollo fritte, varianti moderne e curiosità sulle origini.

Le ali di pollo fritte americane nascono quasi per caso in un bar di Buffalo, nello stato di New York, negli anni ’60. Insieme ai nuggets sono diventate presto il simbolo del cosiddetto cibo da partita: un piatto semplice da condividere davanti alla TV con gli amici.

Oggi le Buffalo wings sono protagoniste nei pub sportivi, durante il Super Bowl e in tantissimi ristoranti, dalle catene di fast food alle versioni gourmet. Prepararle in casa è facile: bastano pollo, salsa piccante e pochi altri ingredienti.

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 10–12 minuti in olio caldo

Totale: circa 25–30 minuti

Ingredienti (per 4 persone)

1 kg di ali di pollo

100 g di burro

120 ml di salsa piccante (tipo Frank’s RedHot, l’originale)

1 cucchiaio di aceto di vino bianco

Farina q.b. per infarinare leggermente

Olio di semi di arachide o mais per friggere

Sale q.b.

Come fare le ali di pollo fritte all’americana

1

Preparazione della carne – Separate le alette di pollo in due parti tagliandole all’altezza dell’articolazione, eliminate la punta se presente. Sciacquatele e asciugatele molto bene con carta da cucina.

2

Infarinatura leggera – Passatele in poca farina, eliminando l’eccesso: serve solo a renderle più croccanti in frittura.

3

Scaldate abbondante olio in una pentola profonda o friggitrice (circa 170-175 °C). Friggete le ali poche alla volta finché risultano dorate e croccanti, circa 10-12 minuti. Scolatele su carta assorbente e salatele leggermente.

4

Preparazione della Salsa Buffalo – In un pentolino fate sciogliere il burro a fiamma dolce, unite la salsa piccante e mescolate bene fino a ottenere una salsa liscia ed emulsionata.

Trasferite le alette in una ciotola capiente, versate sopra la salsa calda e mescolate bene fino a quando sono tutte rivestite di salsa

Servite immediatamente le ali di pollo fritte calde, accompagnandole se volete con bastoncini di sedano e salsa blue cheese, come da tradizione americana.

Varianti

Le ali di pollo fritte all’americana si prestano a moltissime varianti oltre alla versione classica. C’è chi le prepara con salsa barbecue e miele, creando le Honey BBQ wings, dal gusto dolce e leggermente affumicato.

Altri preferiscono la variante Tex-Mex, arricchita con paprika, cumino e peperoncino, che richiama i sapori del confine messicano. Non mancano le versioni ispirate all’Asia, dove le alette di pollo vengono marinate con una salsa per carne a base di soia, miele e zenzero, oppure quelle più delicate al miele e senape, pensate per chi non ama il piccante.

Negli Stati Uniti le ali di pollo sono spesso cucinate in grande quantità “family style”, servite in teglie da condividere durante feste e cene informali. Nei locali sportivi, invece, sono proposte in porzioni abbondanti, accompagnate da patatine e birra.

Come nasce l’accoppiata ali di pollo e Super Bowl

Negli anni ’70 le ali di pollo erano un taglio di carne povero, poco usato nella cucina domestica ma perfetto per i pub: costavano poco, si preparavano velocemente in grandi quantità e si mangiavano con le mani, davanti a una birra. Questo le rese lo snack ideale per le serate sportive, ben prima che arrivasse la popolarità planetaria del Super Bowl.

Con la crescita della finale di football americano, diventata l’evento televisivo più visto d’America con oltre 100 milioni di spettatori ogni anno, le Buffalo wings hanno trovato la loro consacrazione definitiva. Oggi rappresentano il cibo da partita per eccellenza: secondo la National Chicken Council, nel solo weekend del Super Bowl se ne consumano più di 1,4 miliardi. Un numero impressionante che spiega perché, per milioni di americani, la grande finale NFL è ormai inseparabile da un tavolo pieno di birra e ali piccanti.

Piccanti, croccanti e conviviali, le ali di pollo fritte americane restano un classico che mette d’accordo tutti. Prepararle in casa significa portare in tavola un po’ dello spirito più autentico della cucina tradizionale statunitense, fatto di sapori decisi.