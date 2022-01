Spezzatino di pollo al lime e menta, la ricetta veloce

Lo spezzatino di pollo al lime è un secondo piatto economico e sano che si prepara con pochissimi ingredienti è quello che occorre per risparmiare in cucina, soprattutto in questi tempi dove il conto della spesa in una famiglia è importante.

Lo spezzatino di pollo bianco al limone e menta è un secondo piatto gradito da sempre agli adulti e i bambini . L’ideale è comunque comprare del pollo biologico, costa di più ma rispetto ai petti di pollo che si trovano in commercio vale la pena, in ogni caso costa sempre meno della carne di manzo

Fatevi tagliate il petto di pollo intero a bocconcini dal vostro macellaio di fiducia, in questo modo semplice ma efficace, il tempo di cottura dello spezzatino sarà più veloce e in meno di trenta minuti la cena sarà pronta. E anche voi avrete il tempo per rislassarvi con un bel bagno caldo se avete avuto una giornata faticosa. In cucina ci sono tante regole, ma quelle che contano di più sono sempre due: la qualità degli ingredienti e i tempi di cottura.

Ingredienti:

500 gr di petto di pollo tagliato a bocconcini

1 mazzetto di menta

4 lime non trattati

sale

olio d’oliva extravergine

Come fare il pollo lime e menta



In un tegame dai bordi alti fate rosolare lo spezzato di pollo con un 2 cucchiaini di olio.

Ora spremete tutti i limoni e versate il succo nel tegame. Aggiungete 4 cucchiai di acqua e regolate di sale. Coprite il tegame e lasciate cuocere a fuoco dolce per 10 minuti

Lavate e tritate la menta ed unitela alla carne. Continuate la cottura per circa 30 minuti.

Se lo stufato dovesse asciugarsi aggiungete altra acqua. Togliete dal fuoco e servire ben caldo lo spezzatino di pollo al lime e menta

Conservazione

Per conservare lo spezzato avanzato dovete farlo raffreddare e poi metterlo dentro un contenitore ermetico e conservarlo in frigo per non oltre due giorni. Prima di consumare, naturalmente il cibo va riscaldato.

