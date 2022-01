Zuppa invernale con patate e carne di maiale. Veloce e speciale

La zuppa invernale con patate e carne di maiale rientra tra le migliori ricette di zuppe veloci e sane da portare a tavola come piatto unico. Ecco come fare questa ricetta light e gustosa.

Una buona zuppa invernale con patate e carne di maiale soddisfa il palato e il portafogli. La ricetta che la cucina di Donne sul Web Vi propone oggi, richiede infatti ingredienti economici ma assai gustosi. Vediamo tempi e modi per cucinare questo piatto unico sano e saporito.

Ingredienti per quattro persone.

400 gr di spezzatino di lonza di maiale 4 patate di media grandenza Prezzemolo fresco Una costa di sedano Brodo vegetale Olio extra vergine di oliva Sale q.b

Come fare la zuppa invernale con patate e carne di maiale

Per preparare questa ricetta Vi consigliamo di farvi tagliare dal vostro macellaio di fiducia la carne di maiale a bocconcini.

Tritate una parte del prezzemolo e il sedano

Pelate le patate e tagliatele a cubetti della stessa dimensione della carne.

In un tegame capiente, versate 2 cucchiai di olio, aggiungete il trito di erbe aromatiche, poco sale e la carne di maiale

Fate rosolare il maiale insieme alle erbe aromatiche per circa 5 minuti, e poi aggiungete le patate.

Coprite con acqua, e iniziate a cuocere.

Quando l’acqua bolle aggiungete il dado vegetale e coprite la pentola.

Continuate a cuocere a fuoco medio controllando di tanto in tanto. Il tempo di cottura della zuppa è di circa 40 minuti, ma prima di spegnere il fuoco controllate comunque con una forchetta se la carne è tenera.

Spegnete il fuoco e fate riposare per qualche minuto. Aggiungete il prezzemolo che avete tenuto da parte e servite la zuppa con patate e carne di maiale ben calda.

Come accompagnare la zuppa di carne

Questa ricetta seppur semplice è un piatto unico abbastanza sostanzioso. Lo potete servire con dei crostini di pane abbrustolito per passare poi direttamente alla frutta o al dessert senza cucinare altro.

Conservazione

Se la zuppa con patate e maiale avanza, potete conservarla in frigo per uno o al massimo due giorni in frigo dentro un contenitore ermetico.

