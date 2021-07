La mia felicità di Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti. Sarà un tormentone estivo? di sicuro non è la più bella canzone dell’estate… Video e testo.

Tra le tante canzoni estate 2021 ce n’è uno di cui per ora si è parlato poco. Una strana collaborazione tra Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti. Il brano si chiama “La mia felicità” ed è il concentrato di futilità, più che di felicità, a cui ci abituato ormai da anni Rovazzi. La canzone è davvero brutta, ci dispiace dirlo: non più di altri tormentoni italiani, va bene. Ma diciamo che se la gioca con le peggiori. Prima di leggere il testo e approfondire questa collaborazione, ascoltiamola:

Fabio Rovazzi feat Eros Ramazzotti – La mia felicità VIDEO

Il nuovo successo di Fabio Rovazzi (forse)

Rovazzi ci ha abituato a strane collaborazioni, dall’onnipresente J-Ax, Fedez, Loredana Bertè e perfino Gianni Morandi, con la loro “Volare”. A questo giro tocca all’Eros nazionale, che in realtà appariva già nel video di Rovazzi “Faccio quello che voglio”. A proposito di questa collaborazione il giovane artista ha dichiarato:

“Mi piace collaborare con gli altri, come è accaduto ora con Eros. È stato un piacere immenso, anche perché mentre scrivevo ho pensato che la persona giusta fosse proprio lui e averlo convinto è stato fantastico. Ha lavorato con grande autoironia”

Ma ora leggiamo il testo di “La mia felicità”:

Rovazzi – La mia felicità TESTO

Ho dormito per due anni che ore sono non lo so

Sono pieno, anche meno

Ho giocato così tanto che ora sono dentro COD

E mi droppo dove voglio

La mia felicità

Nessuno che mi cerca

Canzoni nella testa

Arietta bella fresca

Viaggio senza gravità

Mi sembra di volare

C’è il mondo da salvare

Dai ti devo chiamare

Scusa ma prende male

Ci sentiamo alla fine dell’estate

Giuro che mi dispiace

Ti chiamo doma

Ti voglio be

Salutami tu

Vabbè felicità

La mia felicità

Voglio perdermi e poi si vedrà

La mia felicità

Amo fare tardi, amo lavorare

Non posso lamentarmi in generale

Ora sono al centro della capitale

Del mio stato preferito quello mentale

In disordine ed è tutto a posto

Ed è bello anche se è contrapposto

Come un fulmine in cielo ad agosto

La mia felicità

È l’attimo fuggente

Baciarsi tra la gente

L’amico deficiente

Cerco la mia libertà

Ho voglia di sbragare

C’è il mondo da salvare

Dai ti devo chiamare

Scusa ma prende male

Ci sentiamo alla fine dell’estate

Giuro che mi dispiace

Ti chiamo doma

Ti voglio be

Salutami tu

Vabbè felicità

La mia felicità

Voglio perdermi e poi si vedrà

La mia felicità

Ti lascio qua

Con gli occhiali da sole ti nascondo il dolore

Ma che cos’è

Questa parte è troppo triste per me

Vabbè felicità

La mia felicità

Voglio perdermi e poi si vedrà

La mia felicità

La mia felicità, la nostra infelicità. Perché le canzoni estive italiane sono brutte?

Come abbiamo visto il nuovo singolo di Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti inizia con i versi “Ho dormito per due anni che ore sono non lo so”: si riferisce all’assenza dell’artista dai tormentoni estivi. Infatti l’ultimo era del 2019, “Senza pensieri”, con Loredana Bertè.

Il resto del testo è, tanto per cambiare, un inno alla leggerezza e alla voglia di felicità e bla bla bla, come tutte le altre canzoni estive. Si intuisce una voglia vagamente genuina di raccontare se stesso, ma il risultato, ahimè, è piuttosto mediocre.

Il livello del testo è praticamente sotto zero, sembra elaborato da un algoritmo, da un generatore casuale di testi estivi. E dire che le canzoni sulla felicità potrebbero anche essere belle, ma niente da fare: le canzoni estive italiane devono essere così. Brutte. Anche e soprattutto musicalmente.

Un ripetitivo beat anni 80, tanto per cambiare, autotune come se piovesse, ed ecco una nuova pietra miliare della musica italiana.

Non che ci aspettassimo di più, almeno noi. Mentre il giovane artista sì, come ha dichiarato in un’intervista a un quotidiano:

“Dopo tanti successi le aspettative sono alte, quindi c’è anche più paura di sbagliare. Ma la quarantena mi è servita per pensare a cose nuove e stare, finalmente, un po’ con me stesso. Dal 2016 non mi ero fermato mai, ho cercato quindi di respirare e di vivere, per crescere e conoscermi meglio, per ripartire con piacere”.

La domanda sorge spontanea: due anni per partorire questa canzone?

Ma non vogliamo stigmatizzare il solo Rovazzi, ci mancherebbe. Purtroppo, come abbiamo già avuto modo di notare, la maggior parte del pop italiano ha posto l’asticella talmente in basso da toccare il pavimento. Dispiace però vedere coinvolto in operazioni di questo tipo un musicista come Eros Ramazzotti, che fin dai suoi esordi ha saputo raccontare in musica con autenticità e talento se stesso, la sua vita, la sua città e i sentimenti.

Ricordiamo che Rovazzi ha avuto grandissimo successo dal 2016 in poi grazie a singoli (e soprattutto i video) di “Andiamo a comandare”, “Tutto molto interessante”, “Volare”, “Faccio quello che voglio” e “Senza pensieri”.

Sarebbe probabilmente un bravo e seguitissimo youtuber, un autore di video e forse un comico dignitoso – insomma, un po’ di talento forse ce l’ ha – ma sembra imprigionato nella sua gabbia d’oro dei tormentoni estivi, economicamente molto remunerativi, ma dai risultati davvero imbarazzanti.

In attesa di vedere il video ufficiale, questo è quello che c’è da dire su “La mia felicità” di Fabio Rovazzi e (sigh) Eros Ramazzotti. Una canzone che dubiteremo passerà alla storia, ma magari si inserirà fra i mille tormentoni dell’estate 2021. Amen.

