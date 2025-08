Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito. 3 anni dopo l’ultimo singolo

Il mio giorno preferito: anteprima audio, significato e autori del testo della nuova canzone di Eros Ramazzotti, che anticipa il tour.

Il mio giorno preferito è il nuovo singolo di Eros Ramazzotti che arriva dopo tre anni di silenzio discografico. Un brano dal titolo evocativo che racconta la trasformazione di un giorno qualunque in un momento speciale, in grado di cambiare il presente.

Il mio giorno preferito, la nuova di Ramazzotti

Ufficialmente il brano esce in radio il 22 agosto, così come il video, ma intanto possiamo già ascoltare di seguito un’anteprima audio del brano postata dal cantante romano sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Una collaborazione d’autore per Eros Ramazzotti

Il testo è nato dalla collaborazione con Edoardo D’Emme, Tommaso Paradiso e Antonio Cirigliano: un team creativo che unisce esperienza, sensibilità pop e capacità di raccontare l’emozione con parole semplici ma potenti.

La produzione è affidata a Canova, già apprezzato per il suo tocco raffinato e per la partecipazione al brano Se io se lei (con Biagio Antonacci), che ha saputo arricchire di sfumature eleganti e contemporanee il sound di Ramazzotti.

Il mio giorno preferito – Significato del brano

Si tratta di una canzone che parla al cuore, con una scrittura diretta e sincera. Il testo si muove tra solitudine e desiderio di evasione, raccontando come anche un giorno all’apparenza normale possa trasformarsi in un momento unico.

È un invito a riconoscere la bellezza nell’inaspettato, a fermarsi per riscoprire ciò che conta davvero, in un mondo che corre veloce. Con la sua voce inconfondibile, Eros Ramazzotti ci accompagna in un viaggio intimo ma condivisibile, dove ognuno può riconoscere una parte di sé.

Concerti e nuovo tour Eros Ramazzotti

Il mio giorno preferito non è solo un nuovo singolo, ma anche l’inizio di un nuovo viaggio live. Il brano anticipa infatti il tour mondiale 2026, intitolato Una storia importante World Tour, che vedrà Eros Ramazzotti esibirsi nei palazzetti e negli stadi di tutto il mondo, con tappe speciali anche in Italia.

Un evento imperdibile per tutti i fan, che potranno seguire dal vivo la potenza delle sue canzoni, tra grandi classici e nuove emozioni. Un tour che si preannuncia come un omaggio alla lunga carriera di uno degli artisti più amati della musica italiana.

Insomma, questo è molto più di un semplice ritorno: è un manifesto di rinascita, uno spiraglio di luce quotidiana trasformato in melodia. Con questo inedito Eros Ramazzotti vuole mostrare ancora la sua capacità di evolversi restando fedele a se stesso, parlando al pubblico con autenticità e passione.

