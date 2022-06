Le migliori cantanti donne anni ’70 e ’80 italiane e straniere

Quali sono le migliori e più famose cantanti donne degli anni ’70 e ’80? Ne abbiamo scelte 17, sia italiane che straniere.

Cantanti donne anni Settanta e Ottanta. Gli anni ’70 e ’80 sono stati anni molto particolari per la musica e le canzoni, e le cantanti donne che hanno ottenuto grande successo non sono mancate. Negli Stati Uniti a rubare la scena in quegli anni è stata sicuramente Madonna, ma famosissime erano anche Donna Summer, Janis Joplin, Cher, Whitney Houston e Tina Turner. In Italia invece c’erano Nada, Loredana Bertè, Mia Martini, Gianna Nannini e molte altre. Ecco allora le cantanti donne anni ’70 e ’80 più famose, italiane e straniere. Ordinate per anno di nascita, per sfatare il mito secondo cui non bisognerebbe conoscere l’età delle signore.

1. Tina Turner

Cominciamo con Tina Turner, considerata tra le più famose interpreti di musica rock di tutti i tempi. Iniziò la sua carriera nel 1958 insieme al chitarrista Ike Turner, che poi divenne suo marito. Nel duo Ike & Tina Turner ebbe grande successo tra gli anni ’60 e ’70, ma durante gli anni ’80 divenne popolarissima interpretando canzoni come What’s Love Got To Do With It – tratta dal suo album di maggior successo, Private dancer, del 1984 – e We Don’t Need Another Hero. Durante la sua carriera ha cantato insieme a Mick Jagger, Elton John, Eric Clapton e David Bowie.

2. Janis Joplin

Non si può parlare di rock, e soprattutto di blues e soul, senza citare Janis Joplin, che fu senza dubbio tra le cantanti più notevoli degli anni ’70, anche se la sua carriera fu purtroppo molto breve. Famosissima per la sua voce espressiva, rauca e urlata, è diventata un’icona degli anni’70. Partecipò al Festival di Woodstock e al concerto in memoria di Martin Luther King. Celebri i suoi brani come “Piece of my heart” e “Cry baby”

3. Cher

E passiamo a Cher, nome d’arte di Cherilyn Sarkisian LaPierre. Cher è una famosissima cantante, ma è stata altrettanto famosa come attrice: nel 1987 recità al fianco di Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer e Susan Sarandon in Le streghe di Eastwick, e con il film Stregata dalla luna vinse un Golden Globe e un Oscar nel 1988. Nonostante questo ha dichiarato “Cantanti, non consideratemi una cantante e attori, non consideratemi un’attrice”. Iniziò la sua carriera musicale nel 1964 e anche se il suo più grande successo commerciale è Believe, uscita nel 1998, negli anni Ottanta benché fosse più concentrata sul cinema non smise di cantare. Del 1989 è ad esempio If I Could Turn Back Time, che ebbe notevole successo.

4. Patti Smith

Patti Smith, tra le più famose cantanti donne degli anni ’70 e ’80, è un’artista a tutto tondo: è infatti non solo cantautrice, ma anche poetessa e fotografa. Ha pubblicato il suo primo album, Horses, nel 1975 con John Cale dei Velvet Underground. Da allora il suo grande carisma e le sue capacità interpretative l’hanno portata ad avere sempre più successo, fino a farle guadagnare il soprannome di “sacerdotessa del rock”.

5. Mia Martini

Nel frattempo che cosa capitava in Italia? Anzitutto, c’era Mia Martini, cantautrice straordinaria che dopo aver ottenuto i primi successi all’inizio degli anni Settanta con brani come “Padre Davvero”, “Piccolo uomo” e “Minuetto”, proseguì negli anni Ottanta acquisendo sempre maggiore intensità e capacità di interpretazione. Nel 1982 partecipò al Festival di Sanremo con “E non finisce mica il cielo” e vinse il Premio della Critica, istituito in quell’anno apposta per lei. Dal 1983 al 1989 si ritirò dalle scene perché le dicerie sul fatto che portasse sfortuna erano diventate per lei insostenibili. Nel 1989 vinse nuovamente il Premio della Critica a Sanremo con “Almeno tu nell’universo”, brano con cui tornò ad avere grande successo.

6. Patty Pravo

Ma in Italia c’era anche Patty Pravo, che iniziò ad avere grande successo negli anni ’60 con brani famosissimi come “Ragazzo triste” e “La bambola”. Poi negli anni ’70 interpretò “Pazza idea” e “Pensiero stupendo”, altri due grandissimi successi. Nel 1997 interpreta invece “…E dimmi che non vuoi morire”, scritta da Vasco Rossi. Ma sono tanti i cantautori che negli anni hanno scritto canzoni per Patty Pravo: da Lucio Battisti a Francesco Guccini, da Gino Paoli a Paolo Conte, e ancora Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni, Enrico Ruggeri, Franco Battiato e molti altri.

7. Donna Summer

E tra gli anni ’70 e ’80 è stata famosissima anche Donna Summer, la regina della disco, grandissima diva di quegli anni. La sua carriera iniziò con il gospel e il rock. Poi nel 1975 scandalizzò mezzo mondo con la canzone “Love to Love You Baby”, realizzata con Giorgio Moroder, mentre nel 1977 con “I Feel Love” ottenne ancora più successo. Sicuramente un’icona di quegli anni.

8. Loredana Bertè

E passiamo a Loredana Bertè, sorella minore di Mia Martini. Pubblicò il suo primo album, Streaking, nel 1974 e negli anni ottenne un successo sempre crescente interpretando ad esempio “Sei bellissima”, una delle sue canzoni più note, “E la luna bussò” e “Dedicato”. Ma proprio durante gli anni ’80 arrivò all’apice della sua carriera musicale, con brani famosissimi ancora oggi come “Non sono una signora” e “Il mare d’inverno”.

9. Giuni Russo

Rimaniamo ancora in Italia, con una delle voci femminili più notevoli, quella di Giuni Russo. Nonostante oggi sia conosciuta principalmente per brani come “Un’estate al mare”, scritta da Franco Battiato, e “Alghero”, Giuni Russo è stata una cantante e un’artista che amava sperimentare. Durante la sua carriera spaziò tra molti diversi generi musicali inclusa la musica sacra, il jazz e l’elettronica. Famosa per la sua grande estensione vocale, cantò e incise brani in molte lingue diverse, tra cui ebraico, giapponese e greco.

10. Antonella Ruggiero

E tra gli anni ’70 e ’80 anche Antonella Ruggiero ha cantato brani rimasti nella storia della musica. Iniziò la sua carriera artistica a metà degli anni ’70 con i Matia Bazar, con cui ha cantato fino al 1989. Con loro ha interpretato brani come “Cavallo bianco” e “C’è tutto un mondo intorno”, ma è soprattutto con “Vacanze romane” e “Ti sento”, brani in cui è particolarmente evidente la sua notevole estensione vocale, che diventa famosissima.

11. Cyndi Lauper

Torniamo negli Stati Uniti con Cyndi Lauper, che dopo aver fatto parte di diverse cover band negli anni Settanta, raggiunse la notorietà nel 1983 con She’s so unusual. Ma Cindy Lauper è diventata una vera icona della musica pop con Girls just want to have fun e Time after time. Quest’ultima, scritta da Cyndi Lauper in collaborazione con Rob Hyman, è diventata una delle canzoni simbolo degli anni ’80, reinterpretata successivamente da tantissimi artisti.

12. Nada

Tra le cantanti più famose degli anni ’70 e ’80 non può mancare Nada, che dopo aver debuttato giovanissima al Festival di Sanremo con “Ma che freddo fa” interpretò negli anni successivi tanti grandi successi come “Re di denari” e “Il cuore è uno zingaro”. Nada si è poi avvicinata alla musica d’autore e durante gli anni ’70 è stata anche attrice, mentre negli ultimi anni anche cantautrice.

13. Fiorella Mannoia

Ed eccoci a Fiorella Mannoia, che iniziò la sua carriera nel 1968 e divenne nota al grande pubblico nel 1981 quando partecipò per la prima volta al al Festival di Sanremo con il brano “Caffè nero bollente”. Poi, nel 1984 interpretò “Come si cambia” e nel 1987, “Quello che le donne non dicono”, scritta da Enrico Ruggeri, con cui ottenne enorme successo. Per lei hanno scritto canzoni molti celebri cantautori, come De Gregori, Battiato e Fossati. Durante la sua lunga carriera ha vinto diversi premi Tenco e nel 2017 è arrivata seconda al Festival di Sanremo con il brano “Che sia benedetta”.

14. Gianna Nannini

Gianna Nannini, grandissima interprete del rock italiano, conosciuta per essere trasgressiva e provocatoria ma al contempo piena di sentimento, ha iniziato la sua carriera a metà degli anni ’70 e dopo dieci anni era già famosissima. Nel 1984 cantò “Fotoromanza”, con cui vinse il Festivalbar, poi nel 1986 uscì “Bello e impossibile”, con cui ottenne enorme successo. I successi non sono mancati anche negli anni successivi, fino ad oggi.

15. Madonna

E arriviamo a Madonna, grandissima icona della musica pop anni ’80 con album come Like a virgin, True blue e Like a prayer. Proprio negli anni ’80 ha anche iniziato la sua carriera di attrice, recitando in vari film. I suoi successi in campo musicale sono talmente tanti che è difficile elencarli. Basti pensare che secondo il Guinnes dei primati Madonna è l’artista femminile che ha venduto più dischi nella storia della musica, subito dopo i Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson.

16. Whitney Houston

Non poteva mancare Whitney Houston tra le cantanti più famose degli anni ’80. Come Madonna e Cher, anche lei è stata attrice oltre che cantante, ed è famosa soprattutto per aver interpretato il film “Guardia del corpo” nel 1992. Si iniziò a parlare di lei tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta e nel 1985 uscì il suo primo album con cui ottenne il favore di critica e pubblico internazionali. Nel 1987 esce I wanna dance with somebody, hit piena di energia con cui ottiene grande successo, ma è del 1992 la sua versione di I will always love you, la canzone per cui è rimasta celebre.

17. Kylie Minogue

Chiudiamo la nostra lista con Kylie Minogue, che iniziò da giovanissima come attrice e divenne famosa anche come cantante proprio sul finire degli anni Ottanta. Nel 1988, con il singolo d’esordio “I should be so lucky” e l’album “Kylie” raggiunse in molti paesi le prime posizioni delle classifiche. Negli anni successivi si è poi confermata come un’icona pop, fino ad arrivare al 2001 quando è uscita Can’t Get You Out Of My Head, il suo brano di maggior successo.

La musica degli anni ’70 e ’80

Si dice che gli anni ’80 siano stati il decennio in cui il rock è morto ed è stato soppiantato dalla musica dance, ma come abbiamo visto gli anni ’80 sono stati molto più di questo. In Italia gli anni ’80 sono iniziati con “Il mare d’inverno” di Loredana Bertè del 1980 e sono finiti con “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini nel 1989. Due sorelle, ma abbastanza diverse tra loro. In mezzo c’è moltissimo, e soprattutto ci sono molti diversi generi.

Gli anni ’70 e ’80 sono stati anni molto innovativi musicalmente, anni in cui si è sperimentato molto e sono nati generi musicali nuovi. Sono stati gli anni della disco, ma anche gli anni del punk. E il rock non è morto negli anni ’80 ma si è modificato e mischiato ad altro. Negli anni ’80 si è affermato anche il rap e ha iniziato a diffondersi la musica elettronica, che con la house e la techno divenne sempre più popolare.

Un grande cambiamento rispetto al decennio precedente riguarda la diffusione delle canzoni: mentre ancora negli anni ’70 la musica veniva ascoltata principalmente attraverso la radio, negli anni ’80 iniziarono a diffondersi molto i programmi televisivi musicali e questo cambiò in qualche modo anche il modo di fare musica.

