Beatles, canzoni d’amore. I brani romantici più belli della band di Liverpool, da dedicare a lui o a lei.

I Beatles hanno trattato il tema amore in moltissimi dei loro brani. Come tutti i veri artisti, si sono infatti resi conto che il topos più interessante di cui parlare, la forza che muove l’universo, è proprio l’amore. Non ci sorprende quindi che queste quattro grandi personalità abbiano scritto dei veri e propri capolavori che ci raccontano l’amore in tutta la sua autenticità e potenza. Si tratta di canzoni d’amore indimenticabili che sono diventati ormai pietre miliari della storia della musica internazionale. Dunque quali sono i capolavori più belli che parlano d’amore del mitico quartetto di Liverpool? Ecco le canzoni d’amore più belle dei Beatles.

Le canzoni d’amore dei Beatles più belle e famose

All You Need Is Love

All You Need Is Love è un classico intramontabile, e tutta la sua ricchezza e potenza sono racchiuse nell’estrema semplicità del titolo. Illusi sono coloro che pensano che per essere felici nella vita bisogna ambire a fama, soldi, successo. L’unica cosa di cui l’uomo e la donna hanno davvero bisogno, è l’amore. Un inno alla vita e alla nostra capacità di fare il meglio di ciò che possiamo con quello che ci viene messo tra le mani.

“Non c’è nulla che puoi fare che non possa essere fatto

Non c’è nulla che puoi cantare che non possa essere cantato

Nulla che tu possa dire, ma puoi imparare a giocare

E’ facile

L’amore è tutto quello di cui hai bisogno”

Vedi anche: Beatles, le canzoni più belle e famose del gruppo. Playlist

Can’t Buy Me Love

I Beatles hanno sempre predicato messaggi molto profondi: tra questi, anche quello che le cose materiali non contano veramente. Il testo di questa canzone infatti rimarca come siano inutili regali, cose materiali e altro quando si tratta d’amore. L’amore è una forza che infatti non si può comprare. Per ricevere amore, bisogna solo dare amore.

“Dimmi che vuoi quel tipo di cose

che i soldi non possono comprare

Non mi interessa molto dei soldi

I soldi non possono comprare il mio amore

Il mio amore non si può comprare!”

Vedi anche: Canzoni d’amore straniere più belle di sempre

I Need You

A volte esprimere quelli che sono i nostri bisogni è tra le cose più difficili. Difficilissimo per molte persone è anche accettare che in una relazione ci sia bisogno l’una dell’altro. Ammettere che amare significa anche avere bisogno della persona che amiamo è un buon passo per costruire una relazione sana. In questo caso i quattro di Liverpool raccontano di un amore finito (apparentemente), ma l’innamorato sa che niente potrà sostituire il vuoto lasciato dall’amata.

“Per favore ricordati di quello che sento per te

Non potrei mai davvero vivere senza di te

Quindi, torna e guarda

Quello che tu significhi per me

Ho bisogno di te”

Vedi anche: Canzoni d’amore del momento, le più belle

And I Love Her

Con una poesia di una dolcezza e tenerezza infinita, i Beatles scrivono questa canzone dal sound leggero e dai ritmi morbidi ed esotici. Il testo non lascia spazio a fraintendimenti: quando si ama davvero, l’amore è una forza infinita ed inesauribile.

“Luccicano le stelle,

Il cielo è scuro

So che questo mio amore

Non morirà mai

E la amo”

Vedi anche: Canzoni d’amore rap da dedicare

Love Me Do

Love Me Do, dal sound allegro ed energico che ammicca quasi al jazz e al blues di sapore afroamericano, è un’esortazione alla fiducia. Quante volte ci è infatti capitato di sabotare una storia d’amore prima ancora che inizi perché non siamo capaci di fidarci della persona che abbiamo di fronte? Fidarci di chi amiamo è la base per un amore sano. E infatti i Beatles qui fanno una promessa chiara: il mio amore è vero, è reale. E nulla può minacciare un amore vero.

“Lo sai che ti amo

Sarò sempre vero

Quindi per favore

Amami”

Vedi anche:

Words Of Love

Nonostante l’apparente semplicità del testo, i Beatles toccano un tema molto profondo, ovvero quello dell’amore come realtà. D’altronde, spesso ci si chiede cosa sia veramente reale e cosa no, soprattutto di questi tempi così virtuali e virtualizzati. Un amore vero, è reale. Questo è l’assunto fondamentale che ci permette di essere davvero liberi nella realtà: amare ed essere amati ed amate.

“Abbracciami e dimmi cosa provi

Dimmi che l’amore è reale

Parole d’amore che sussurri dolci e vere

Amore, ti amo”

Vedi anche: 10 canzoni d’amore dei Coldplay

I Beatles cantano l’amore

Dopo una carrellata di queste bellissime canzoni d’amore, è ancora più facile spiegarci come questo talentuosissimo quartetto sia riuscito ad avere il successo che ha avuto e che continua ad avere anche nei nostri giorni.

Vedi anche: Frasi canzoni d’amore italiane da dedicare. Le più belle

I quattro musicisti non solo hanno rivoluzionato il mondo della musica leggera, ma hanno dimostrato di avere una profondità di pensiero, di indagine, di scrittura (vedi Frasi canzoni), una originalità e uno spessore umano davvero unici.

Vedi anche: Canzoni del momento, scopri le hit più ascoltate ora

Cerchi altra musica? Prova le nostre playlist da ascoltare!