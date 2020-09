Canzoni sullo sport, la playlist. Ecco le canzoni nate o ispirate dallo sport diventate successi mondiali.

Lo sport e la musica, proprio come il cinema, sono profondamente legati da un rapporto a doppio senso. Le grandi imprese sportive hanno saputo influenzare gli autori musicali di grande successo; ma bisogna sottolineare che molto spesso anche lo sport è stato influenzato dalla musica.

Ci sono canzoni che hanno un enorme impatto, dal punto di vista emotivo e motivazionale sugli atleti. E ci sono stati brani che, ancora oggi, sono considerati dei veri e propri inni per i tifosi di varie parti del mondo. Canzoni che non erano nate con l’idea di diventare degli inni generazionali per gli sportivi ma che oggi, nell’immaginario collettivo, lo sono e a tutti gli effetti.

Canzoni sullo sport, le più belle e famose. Playlist

Surviror – “Eye of the Tiger”

Quando Sylvester Stallone produsse uno dei capitoli più riusciti della saga di Rocky cercava una canzone che in qualche modo rappresenti non soltanto il suo personaggio ma anche il suo stato d’animo nel momento della sua preparazione alla sfida. In modo particolare c’era una frase del film che Stallone voleva a tutti costi rendere virale attraverso un brano musicale, gli “occhi della tigre”. Inizialmente il brano doveva essere affidato al fratello di Sylvester, Frank, autore musicale con qualche successo mediocre alle spalle. Non appena Stallone, che di quel film era anche il regista, si rende conto che occorreva qualcosa di veramente grande spessore, affidò l’impresa agli americani Survivor che erano reduci da un paio di ottimi successi negli Stati Uniti. Ne uscì un brano che diventò un vero e proprio inno generazionale degli anni ‘80, un tormentone che dura tutt’oggi e che, con quella frase – “l’occhio della tigre” – che è diventato un vero e proprio slogan portante del mondo sportivo.

I Survivor dal vivo con “Eye of the Tiger” nel trionfale tour mondiale del 1989

Queen – “We are the Champions”

I Queen inizialmente non avevano alcuna intenzione di realizzare una canzone che strizzasse l’occhio al mondo del calcio. In fin dei conti i musicisti della band non sono mai stati grandi tifosi dello sport più diffuso di Inghilterra. Freddie Mercury, per esempio, contrariamente al suo grande amico Elton John, non si era mai visto una partita di calcio. Eppure, quando la canzone nacque in studio nel 1976, per l’album “News of the World” – che sarebbe stato pubblicato l’anno successivo – i Queen pensarono a qualcosa di epico. A qualcosa che i fan avrebbero dovuto cantare tutti insieme con la band. “We Are the Champions” nacque così, ma i campioni cui la canzone fa riferimento non sono né quelli del calcio né quelli di altri sport. Ma i Queen stessi. Massacrati dalla critica inglese, che aveva reagito in modo feroce al loro disco precedente, i Queen scrivono qualcosa di autoreferenziale dicendo che la band sarebbe sopravvissuta a qualsiasi cosa e lo avrebbe fatto per i suoi fan perché in fin dei conti i musicisti e il loro pubblico, avevano qualcosa in comune. Erano dei fuoriclasse.

Il video originale di “We are the Champions” che era solito chiudere tutti i concerti dei Queen

Gerry and the Pacemakers – “You’ll never walk alone”

Questa canzone, pubblicata nel 1963 dal gruppo rock inglese Gerry and the Pacemakers ha fatto la storia soprattutto per come è stata accolta all’interno degli stadi inglesi. La prima tifoseria che se ne impossessata è quella della KOP, la leggendaria curva dei tifosi del Liverpool di Anfield Road. Iniziando a cantarla a squarciagola alla fine degli anni ’80, per ricordare gli 89 tifosi deceduti nella tragedia di Hollsborough tifosi dei Reds la rendono popolarissima in tutto il mondo. In realtà i tifosi la cantavano anche prima: pochi sanno che in realtà il brano si tratta di un brano molto più vecchio, la cover di un brano popolare del folklore britannico. La canzone finisce anche all’interno di un album dei Pink Floyd e che inseriscono proprio i tifosi del Liverpool e il loro coro al termine di “Fearless”, uno dei loro classici. Oggi “You’ll never walk alone” viene utilizzata da almeno una decina di grandi squadre, come Celtic Glasgow, Borussia Dortmund, PAOK Salonicco, Feyenoord, 1860 Munich, Twente, Club Brugge solo per indicare quelle di maggiore successo.

In questo video emozionante i tifosi del Liverpool cantano “You’ll never walk alone”

Steam – “Kiss Him Goodbye”

Nel 1969 gli Steam devono produrre un singolo di successo per lanciare il loro album più atteso. Le idee non sono molte, ma nella testa del tastierista e autore di tutti i brani della band, Paul Leka, fa irruzione un motivetto che il cantante si limita a canticchiare di continuo, senza alcun testo: e fa… “Na Na Na Naaa, Na Na Na Naaa, eh eh eh…” E così via.

Leka era appena stato mollato dalla fidanzata e si era legato a una donna che a sua volta aveva un compagno. Per invitarla a lasciare il rivale scrive “Kiss Him Goodbye”, bacialo e ciao, il cui testo è un invito all’amata a lasciare il suo compagno per mettersi definitivamente con lui. Il coro entra molto rapidamente nel mondo dello sport adottato, immediatamente, dei tifosi dei Chicago White Sox che lo cantano i battitori avversari che vengono eliminati al piatto dal loro lanciatore. Come dire tornatene a casa. Con la stessa filosofia questa stessa canzone viene cantata da almeno cinquant’anni da tifosi di qualsiasi sport in cinque continenti alla squadra avversaria, quando vengono sonoramente battuti.

Il cantante degli Steam Gary DeCarlo in uno dei suoi ultimi live con “Na na na, Hey Hey Kiss Him Goodbye”

Van Morrison, The Doors – “Gloria”

Anche la canzone “Gloria” caratterizzata da una sola parola facilmente interpretabile da qualsiasi tifoseria in qualunque lingua, è diventata un tormentone da stadio. Tutti la conoscono nella sua versione più conosciuta, quella dei Doors, ma in realtà questo brano ha almeno una trentina di cover alcune delle quali anche molto recentemente di grandi successi. Il brano originale, tuttavia, è del grande autore nordirlandese Van Morrison chiama incise per la prima volta nel 1964 insieme alla sua band, i Them.

Morrison aveva appena diciott’anni quando incise questa canzone che, per stessa ammissione del suo autore, non era un granché. Il brano accavallava alcuni pensieri che erano più parlati che cantati, per poi esagerare con il ritornello che si appoggiava sempre solo su quella parola “Gloria”, che è volte faceva durare la versione del brano anche per venti minuti. “Capita, quando sei giovane non hai molte idee, di averne una sola e di ripeterla all’infinito perché non sai come diavolo finire il tuo brano” di Van Morrison spiegando la genesi e l’interpretazione del suo coach successo.

Van Morrison dal vivo nel tour del 2008 chiude con “Gloria”

Lucio Dalla – “Ayrton”

Lucio Dalla, grande appassionato ed esperto di motori e di velocità, aveva già dedicato un album al mondo dei bolidi che si intitolava “Nuvolari”, un intero disco sulla velocità. Il suo capolavoro, tuttavia, lo realizza con “Ayrton” brano delicato a Senna del quale Dalla era un grande fan. La canzone – delicata e struggente – crea immagini davvero significative nelle quali il pilota sembra quasi presentarsi in punta di piedi in paradiso per la resa dei conti, dicendo che in fondo lui fa solo il pilota. Dalla non fece mai mistero di non esserne l’autore, ma solo l’interprete. Un brano scritto da uno sconosciuto che Dalla fece proprio rendendolo un capolavoro eterno. Uno dei brani più belli mai scritti alla memoria di uno sportivo. Uno dei pochi che è stato accettato come capolavoro anche dalla famiglia di Senna.

Village People – “Y.M.C.A.”

Potrei anche non piacere questo mastodontico monumento alla disco dance degli anni ‘80. Ma in fondo i Village People erano una super band nata proprio per favorire l’aggregazione. I brani, tutti basati su corri facilmente memorizzabili da chiunque, sono nati per diventare un inno alla gioia, e anche allo sport. Oggi “Y.M.C.A.” Una delle canzoni che viene suonata e più spesso all’interno delle arene di ogni parte del mondo per caricare il pubblico, organizzare coreografie ed è diventata suo malgrado un inno sportivo anche se nel testo si parla di tutt’altro… Per chi non lo sa la Y.M.C.A. è la Young Men’s Christian Association, una sorta di azione cattolica statunitense attivissima nel sociale in tutto il paese.

Bruce Springsteen – “Born To Run”

Anche se il Boss non la scrisse pensando allo sport, inevitabilmente “Born To Run” è diventato un inno che lo sport ha preso a prestito molto volentieri. Il brano è in definitiva una canzone d’amore che lega due persone allo stesso destino: restare insieme, incoraggiarsi, spingersi verso il futuro con tutte le proprie forze nonostante le difficoltà della vita. Una grande metafora, se si pensa lo sport serve proprio a questo. A far crescere, a far maturare e a incoraggiarsi a vicenda. Sono migliaia le società sportive, in particolare quelle universitarie, che suonano “Born To Run” prima di ogni evento. Un brano che ormai a più di 35 anni di vita.

Francesco De Gregori – “Il Bandito e il Campione”

Tutti di Francesco de Gregori, il principe del cantautorato italiano, ricordano sempre “La leva calcistica del ’68”, splendido brano dedicato a un bambino calciatore che cerca la sua strada nonostante tante difficoltà. Molti invece non conoscono questa canzone, dedicata a un grande campione, il ciclista Girardengo, e al suo amico Sante Pollastri, di professione bandito. Della loro amicizia si è scritto molto e questa canzone offre uno spaccato formidabile di una storia di grande forza. Un’amicizia che va aldilà del bene e del male, del giusto e dello sbagliato.

Tom Petty & The Heartbreakers – “I Won’t back down”

Tom Petty, straordinario musicista americano scomparso prematuramente non molto tempo fa, era un grande appassionato di sport. Seguiva il basket e il football americano: aveva avuto anche l’onore di suonare durante l’Inter mezzo pubblicitario dal Super Bowl, uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre. In particolare il suo cuore batteva per la squadra universitaria di Florida State che gioca a Gainesville. Pensando ai tantissimi atleti dell’ateneo scrisse questo brano, per incoraggiarli nei momenti di difficoltà. Non mollo, dice la canzone qualsiasi cosa succederà non mollo, non arretro di un passo, andrò avanti e troverò il mio spazio.un grande brano motivazionale con un testo delizioso. La settimana dopo che Tom Petty morì il brano risuonò all’interno dello stadio gremito dove giocavano i Gators, la squadra di football americano di Florida per cui il cantante faceva il tifo. Il pubblico omaggio l’artista scomparso con un commovente e meraviglioso coro.

Subito dopo l’inno di Floria ecco la canzone cantata dai tifosi dei Gators

Questa invece la sua versione originale

Lo sport e la musica

Questi sono solo alcuni gioielli in una collezione praticamente inesauribile perché poche cose come lo sport hanno saputo influenzare gli artisti che ogni anno propongono temi e personaggi nuovi. Proprio come il cinema la musica si dimostra un incredibile riserva di creatività e di espressione che sa offrire il meglio quando ci sono storie e protagonisti che meritano di essere raccontati e divulgati al grande pubblico.

