Partite serie A in Tv Sky DAZN, 11ª giornata. Orario e calendario

Dove vedere le partite dell’undicesima giornata di Serie A. Guarda a che ora giocano Juve, Inter, Roma e tutte le altre squadre del Campionato di serie A. Guida Tv e calendario partite.

Le partite di serie A valide per l’undicesima giornata del campionato iniziano sabato 30 ottobre con la sfida tra Atalanta e Lazio, per poi proseguire con Verona-Juventus. Big match di domenica 31 ottobre è la partita Roma Vs Milan che si terrà allo Stadio Olimpico alle ore 20.45. La sfida tra la squadra del Bologna e quella del Cagliari chiude il calendario di questo turno.

Vediamo pertanto nel dettaglio le date e gli orari precisi delle partite, oltre alla guida per vederle in Tv o su mobile.

VEDI ANCHE: SERIE A CLASSIFICA AGGIORNATA

PARTITE 11° GIORNATA SERIE A SABATO 30 OTTOBRE

ATALANTA – LAZIO

Orario partita: sabato 30 ottobre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn.



Dove si gioca: Gewiss Stadium (Bergamo).

VERONA – JUVENTUS

Orario partita: sabato 30 ottobre ore 18:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn.



Dove si gioca: Stadio Marcantonio Bentegodi (Verona).

TORINO – SAMPDORIA

Orario partita: sabato 30 ottobre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn e in Tv su Sky



Dove si gioca: Stadio Olimpico Grande Torino (Torino).

PARTITE SERIE A DOMENICA 31 OTTOBRE 2021

INTER – UDINESE

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 12:30

Dove vederla: in diretta Tv su Sky e streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Giuseppe Meazza (Milano).

FIORENTINA – SPEZIA

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Artemio Franchi (Firenze).

GENOA – VENEZIA

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Luigi Ferraris (Genova).

SASSUOLO – EMPOLI

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 15:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: MAPEI Stadium (Reggio Emilia).

SALERNITANA – NAPOLI

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 18:00

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Arechi (Salerno).

ROMA – MILAN

Orario partita: domenica 31 ottobre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn



Dove si gioca: Stadio Olimpico (Roma).

PARTITE SERIE A LUNEDI 1 NOVEMBRE 2021

BOLOGNA – CAGLIARI

Orario partita: lunedì 01 novembre ore 20:45

Dove vederla: in diretta streaming su Dazn e in Tv su Sky



Dove si gioca: Stadio Renato Dall’Ara (Bologna).

CALENDARIO SERIE A 11° GIORNATA E PROSSIME PARTITE

Come abbiamo visto i tre giorni di calcio per questo fine settimana contemplano anche il primo novembre. Molti di voi avranno approfittato per fare il ponte, quindi la guida Tv per seguire la partita della squadra del cuore torna sempre utile.

Ma occhio alle prossime partite di Champions in programma per il 2 e 3 novembre, perché in arrivo subito dopo. Mentre secondo il calendario la dodicesima giornata di serie A inizierà il prossimo 5 novembre.

A seguire ci sarà la sosta per la partita dell’Italia che vedrà la Nazionale di Calcio impegnata contro la Svizzera per conquistare il pass per la Qualificazione dei Mondiali 2022 in Qatar.

VEDI ANCHE: