La quarta giornata di Serie A offre subito un match importantissimo con il derby di Milano | Formazioni, quote e statistiche

Sabato 16 settembre, ore 18: è subito derby a Milano. Una delle superclassiche del campionato di Serie A che molto raramente il sorteggio ha posizionato così presto nella storia del campionato.

Un derby che diventa di valore notevole anche per la classifica, considerando il fatto che entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo le prime tre partite.

Inter-Milan, la posta in palio

Tutto sommato può essere considerato un bene il fatto che le due squadre si trovino così presto l’una di fronte all’altra.

Perché in una stagione che è ancora estremamente lunga entrambe le formazioni potrebbero anche decidere di giocare a viso aperto, per vincere in un modo o nell’altro. Una vittoria che porterebbe sicuramente una delle due formazioni in fuga in testa al campionato e che darebbe un vantaggio emotivo non da poco anche nella corsa, sempre molto significativa per il pubblico milanese, alla supremazia cittadina.

Difficile anche analizzare la partita alla banalissima ricerca di un favorito. Il derby, per definizione, sfugge a qualsiasi risultato. Questo, forse più di ogni altro, anche per la sua particolare connotazione all’interno di un campionato ancora tutto da giocare.

Inter e Milan, le scelte dei tecnici

Tanto Stefano Pioli quanto Simone Inzaghi hanno avuto modo di riscontrare l’efficacia di squadre che sono ancora alla ricerca di una quadratura ma che, nelle prime tre giornate di campionato, hanno dato prova di estrema concretezza.

Le scelte dei due tecnici, sicuramente virgola non cambieranno. E dunque l’Inter si schiera con il suo modulo difensivo a tre all’interno del quale l’unico ballottaggio è quello tra

De Vrij e Acerbi con Darmian e Bastoni, reduce da un’ottima settimana con la Nazionale, titolari. Curiosità in ambito nerazzurro soprattutto per vedere se Inzaghi, dopo la splendida prestazione di Frattesi, schierato da Spalletti insieme a Barella, deciderà di dare fiducia – magari anche solo nel secondo tempo – al suo nuovo acquisto più prestigioso di questa stagione. Confermatissimo il tandem d’attacco con Thuram, in gol anche con la Francia, e Lautaro Martinez.

Anche Pioli verosimilmente non cambierà nulla rispetto a quanto visto nelle prime tre giornate di campionato: a parte l’assenza di Tomori, sostituito da Kjaer anche in considerazione dell’assenza di Kalulu per infortunio, il resto è tutto confermato. A centrocampo Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders; in attacco il tridente formato da Pulisic, Giroud e Rafa Leao.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Kjaer, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Rafa Leao.

Curiosità, statistiche e aneddoti

Partiamo dal dato più generale e dunque dal cumulo di derby disputati tra tutte le varie competizioni, Europa compresa considerando quindi anche i due derby di Champions League dello scorso anno, e quelli di tornei ormai in archivio da molti anni come il vecchio campionato di Alta Italia o la Divisione Nazionale. Sulle 237 gare disputate complessivamente, l’Inter è in vantaggio: 89 vittorie nerazzurre, 79 successi del Milan con 69 pareggi.

Considerando invece la Serie A i derby sono stati 178, 68 vittorie dell’Inter, 54 di quelle del Milan, 56 pareggi. La storia recente del derby di Milano dice che è l’Inter in serie positiva, con quattro vittorie nelle ultime quattro stracittadine senza mai subire un solo gol. Ma i nerazzurri non hanno mai ottenuto cinque successi di fila nel derby di Milano.

Considerando il periodo medio breve, e dunque gli ultimi sei derby di Serie A, il Milan vanta tre vittorie. Anche se i rossoneri hanno perso il derby più recente nel massimo campionato (0-1 lo scorso 5 febbraio).

Il Milan è la squadra contro cui l’Inter ha pareggiato più partite in Serie A (56). Ma i nerazzurri sono anche quelli che più volte hanno battuto i rossoneri nel massimo campionato (68 successi); nemmeno la Juve ha inflitto così tante sconfitte ai rossoneri. L’Inter è anche la squadra che ha segnato più gol contro il Milan nella massima competizione italiana: ben 251 i gol all’attivo.

Per trovare le due squadre al vertice del campionato di andare indietro di moltissimi anni, era il 1962. Ma insieme a loro al comando della classifica c’era la Fiorentina che avrebbe poi vinto il primo e unico titolo della sua storia davanti al Cagliari.

L’ultima volta che Inter e Milan ci sono trovati a pari punti in classifica era invece il 2001: e il Milan vinse con uno dei risultati più rotondi nella storia della stracittadina, 6-0. Ma Milan e Inter a fine stagione sarebbero rimasti parecchio indietro rispetto alla Roma Campione d’Italia accontentandosi di un posto in Coppa Uefa.

Lo scorso anno, caso più unico che raro, i derby sono stati addirittura cinque: due di campionato con una vittoria per parte, due di Champions League e uno di Supercoppa tutti appannaggio dell’Inter. Oltre alle due partite previste in campionato, la gara di ritorno è fissata per il 21 Aprile Milan e Inter potrebbero ritrovarsi di fronte anche in Coppa Italia ma soltanto in semifinale.

Inter e Milan promettono un derby a suon di gol considerando che sono le squadre che hanno segnato più reti nel corso delle prime tre giornate di serie A: 8 a testa.

Le quote

Come detto questo derby, più di altri, sfugge tutti i pronostici anche se i bookmaker vedono in vantaggio l’Inter con una quota che si è addirittura abbassata dopo le partite della Nazionale, sicuramente in considerazione del gol di Thuram e delle buone prestazioni globali dei merazzurri, quella di Frattesi in testa. La vittoria dell’Inter è mediamente pagata 2.10, quella del Milan 3.40, il pareggio è quotato 3.50

Inter-Milan, anticipo della quarta giornata di Serie A, si gioca sabato 16 settembre alle ore 18 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro e sarà visibile in streaming su Dazn. Divterente il fatto che sarà un derby completamente milanese perché dal capoluogo arriva anche l’arbitro, Simone Sozza.