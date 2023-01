Supercoppa 2023, l’Inter alza il primo trofeo

L’Inter L’Inter batte il Milan nella finale di Supercoppa di Ryiadjh (3-0) e conquista il primo trofeo stagionale

Inter che conquista la Supercoppa Italiana nella finale secca in programma al King Fahd Stadium di Ryiadh (Arabia Saudita) e conquista il primo trofeo stagionale del calcio italiano.

Una vittoria che vale un trofeo e una bella rivincita rispetto alla prima stracittadina stagionale persa da nerazzurri nel girone d’andata di Serie A e in attesa della prossima, in programma tra poche settimane. Inter più completa, in migliori condizioni fisiche di fronte a un Milan in affanno fisico e con davvero troppe assenze che hanno tolto qualsiasi alternativa all’allenatore.

Supercoppa 2023, Milan-Inter 3-0

Il primo tempo del Milan è a dir poco disastroso. Inter perfetta sotto l’aspetto dell’approccio e dell’intensità agonistica con la quale interpreta la gara fin dal primo minuto di gioco schiacciando i rossoneri e mettendo la squadra di Pioli in grandissima difficoltà.

L’Inter costruisce immediatamente un paio di occasioni importanti: poi trova il vantaggio in contropiede su un lungo rilancio verso Barella il cui cross trova libero Dimarco che insacca. Il fuorigioco semiautomatico convalida la posizione di Barella, tenuto in gioco da un piede di Kjaer e il gol. Reazione del Milan inesistente e l’Inter, continuando a spingere in modo estremamente intenso, trova anche il raddoppio. Rilancio di oltre 50 metri di Bastoni che apre il corridoio sinistro per Dzeko che sceglie di calciare con precisione sul palo più lontano, gran gol.

Supercoppa 2023 all’Inter

Inter vicina al terzo gol con un Milan semplicemente irriconoscibile e capace di rendersi pericoloso in una sola occasione con Leao la cui conclusione viene salvata da Onana.

Nel secondo tempo il Milan attacca con maggiore intensità e crea almeno un paio di pericoli dalle parti di Onana senza trovare però il bersaglio grosso. Un paio di conclusioni di Leao, poi gli ingressi di Origi, De Ketelaere e Tomori nel tentativo di affidarsi a una panchina corta e di mettere forze fresche senza stravolgere la squadra. Non basta. Nell’unica azione davvero pericolosa del secondo tempo Lautaro Martinez confeziona un gol strepitoso con esterno sinistro a raccogliere un lunghissimo rilancio di Skriniar direttamente su calcio di punizione da almeno cinquanta metri.

Derby e supercoppa all’Inter con pieno merito non solo per i due gol segnati nel corso del primo

VEDI ANCHE: L’ultimo turno di Serie A con la classifica aggiornata

L’Inter conquista la sua settima Supercoppa Italiana raggiungendo al secondo posto dell’albo d’oro il Milan e confermando il trofeo vinto lo scorso anno contro la Juventus. Milan che torna con la testa al campionato e al big match contro il Napoli in programma martedì prossimo. Giovedì tre partite di Coppa Italia con gli ultimi match che completeranno il quadro dei quarti di finale.