Prossime partite Serie A femminile 2021-22. 4ª Giornata statistiche e precedenti

Prossime partite campionato serie a femminile 21-22. Ecco date, orari, statistiche e come guardare le gare del quarto turno.

Prossime partite, dopo la sosta per le gare della nazionale di calcio femminile, riparte la Serie A women 2021-22. Nel week end fra il 25 e il 26 settembre 2021 si giocano le 6 partite della 4ª giornata di campionato: come di consueto 3 il sabato e 3 la domenica.

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le partite in calendario, ma anche statistiche e precedenti squadra per squadra.

Serie A femminile partite 4ª giornata 25-26 settembre

Juventus-Empoli

Partita in programma sabato 25 settembre ore 12:30 a Torino. La Juve femminile ha segnato 19 gol in sei precedenti in Serie A contro l’Empoli. L’attaccante bianconera Cristiana Girelli ne ha realizzati 6 contro la squadra toscana (2 doppiette nello scorso campionato e altre 2 reti in precedenza). Fino ad ora l’Empoli ha raccolto un solo punto in classifica, (contro i 9 della Juventus) ma proverà ad ottenerne altri in questo match.

Vedi anche: Juventus femminile giocatrici

Milan-Sassuolo

Il Sassuolo ha conquistato 3 vittorie in campionato fino ad ora, esattamente come il Milan. Le rossonere sono la squadra che ha realizzato più gol fino ad ora (13), mentre le neroverdi ne hanno subito solo 1. Chi avrà la meglio nello scontro fra un attacco prolifico e una difesa solida? Lo sapremo sabato 25 settembre alle ore 14:30.

Verona-Napoli

L’altra partita in programma alle ore 14:30 di sabato 25 settembre mette di fronte Hellas Verona e Napoli femminile. Le venete fino ad ora hanno sempre perso in campionato, mentre le partenopee hanno vinto nell’ultimo turno e vogliono centrare il secondo successo consecutivo.

Lazio-Fiorentina

Entrambe le squadre hanno perso le 3 partite fin qui disputate in Serie A femminile 2021-22. Tuttavia domenica 26 settembre alle ore 12:30 una fra le viole e le biancocelesti potrebbe ottenere la prima vittoria oppure entrambe il primo punto stagionale, in caso di pareggio.

Vedi anche: Lazio calcio femminile giocatrici

Big match in programma alle ore 14:30 di domenica 26 settembre, visto che tutte e due sono a punteggio pieno e in testa alla classifica. La Roma ha vinto le ultime due trasferte giocate in campionato, mentre l’Inter vuole ottenere il secondo successo consecutivo in casa, dopo quello contro la Lazio.

Vedi anche: Inter femminile giocatrici

Sampdoria-Pomigliano

Infine, domenica 26 settembre ore 14:30, si gioca lo scontro salvezza fra Sampdoria e Pomigliano. La squadra campana neopromossa dalla Serie B femminile, ha 1 punto in classifica ed è quella che ha subito più gol su calcio di rigore in questo campionato. Le blucerchiate invece vogliono tornare alla vittoria, che manca dalla prima giornata.

Partite 4ª giornata Serie A femminile dove vederle

Sarà possibile guardare tutte queste gare del campionato italiano di calcio femminile, in streaming su TimVision. Solo la partita Milan-Sassuolo, in calendario sabato 25 settembre alle 14:30, sarà trasmessa in Tv e in chiaro sui canali di LA7 e LA7D.

Abbiamo visto tutte le informazioni, le statistiche e i dati Opta sulle partite della quarta giornata di Serie A femminile. Gli incontri si preannunciano entusiasmanti, per questo vi consigliamo di seguirli in streaming o in Tv, se non potete andare allo stadio.

VEDI ANCHE: