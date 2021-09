Milan Vs Sassuolo. Calcio femminile 4° giornata serie A. Formazioni

Serie A femminile, nella quarta giornata del campionato femminile 2021 -2022 il Milan Women incontra il Sassuolo. Calcio d’inizio ore 14:30.

Scontro al vertice fra Milan Women e Sassuolo femminile, entrambe le squadre sono a pari punti nel massimo campionato di calcio femminile. Ecco le formazioni, le statistiche, dove vedere la partita e a seguire quello che c’è da sapere sulle due squadre, oltre ai precedenti.

Formazione partita Milan – Sassuolo

Milan (3-4-1-2): Giuliani; Agard, Fusetti, Codina; Bergamaschi, Jane, Adami, Andersen (o Tucceri Cimini); Boquete, Thomas; Giacinti. Ct Maurizio Ganz

Sassuolo (4-3-1-2): Lemey; Philtjens, Dongus, Filangeri, Orsi; Tomaselli, Brignoli, Parisi; Dubcova, Cantore, Clelland. Ct Gianpiero Piovani

Dove vedere la partita Milan – Sassuolo

Le partite di calcio femminile Serie A Tim 2021-22 ( fino allo scorso anno ignorate) vengono trasmesse in streaming da La 7, potete comunque vedere il match tra Milan e Sassuolo anche su TimVision e il canale Tv del Milan Calcio.

Le statistiche, punti di forza delle due squadre

Secondo i dati Opta le due squadre si sono incontrate già 10 volte, 5 partite sono state vinte dal Milan femminile. La squadra rossonera ha una rosa di giocatrici di qualità. Tra i suoi punti di forza c’è l’attacco con la sua calciatrice simbolo Valentina Giacinti, oltre ad avere attualmente la migliore difesa del campionato donne. Il Milan ha subito infatti solo un gol nelle prime tre giornate di campionato.

Tuttavia il Sassuolo non è da sottovalutare. Le neroverdi vantano una formazione di giocatrici dove spiccano nomi come: Kamila Dubcová, Haley Bugeja, Lana Clelland, Sofia Cantore, Davina Philtjens,. Quindi è una squadra ben organizzata, che funziona bene ed è molto forte in attacco.

Ad oggi la squadra emiliana -romagnola è a pari punti in classifica con la Juve femminile, Milan, Inter e Roma.

Se vuoi vedere tutte le altre partite della quarta giornata de campionato di calcio femminile, ecco il calendario in video