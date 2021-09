Calcio femminile serie A. Inter vs Roma rimandata. Rimborso biglietti

Calcio femminile, la partita Inter – Roma valevole per la quarta giornata del campionato donne serie è stata rimandata a data da destinarsi. Ecco il comunicato ufficiale per il rimborso dei biglietti

Campionato di calcio femminile – La partita Inter Vs Roma in programma come da calendario per domenica 26 settembre non si giocherà. Le motivazioni sono legate ad alcune positività al Covid 19 riscontrate all’interno del gruppo della squadra allenata da Rita Guarino.

Rimborso biglietti. Il comunicato ufficiale di Inter Woman

Dopo aver annunciato che il match tra la squadra nerazzurra e le giallorosse di AS Roma Calcio è stato annullato, Inter FC comunica che il rimborso dei bigliette acquistati per vedere la partita potrà essere richiesto a far data da lunedì 27 settembre 2021 direttamente sul sito di ticketone.it accedento all’area dedicata.

Inter – Roma nella classifica di serie A femminile 2021 -22

La squadra milanese e la prima squadra della Roma calcio femminile attualmente si trovano a pari punti in classifica insieme al Milan, alla Juventus femminile Campione d’Italia in carica e alla squadra del Sassuolo donne.Tuttavia è troppo presto per fare un bilancio visto che siamo solo al qusrto turno del Campionato, dopo la sosta per le gare giocate dalla Nazionale di Calcio per le qualificazioni ai Mondiali di Calcio femminile che si giocheranno in Australia.

E’ tutto per quanto riguarda la partita Inter – Roma, ma il campionato continua con le altre partite. Ecco nel video statistiche e tutti i match in programma per oggi e domani 26 settembre

