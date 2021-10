Partite serie A femminile 7^ giornata. Orario e calendario

Tutte le partite previste per la settima giornata di Serie A femminile. Video con gli orari e il calendario del prossimo turno del Campionato di calcio Donne.

Le partite della serie A femminile valide per la settima giornata di Campionato si giocheranno il 30 e il 31 ottobre. Big match: Inter – Juventus. Ecco un video che illustra il calendario della prossima giornata e a seguire dove vederle, oltre alle statistiche.

Partite serie A femminile calendario settima giornata

Calcio donne serie A le partite della settima giornata

Dopo la sosta per la Nazionale riparte il calcio femminile del massimo Campionato, tra le partite da vedere c’è Inter – Milan, match che come noto viene definito Derby d’Italia e che si contraddidtingue per la sua storia e rivalità.

Per quanto riguarda i precedenti, questi sono solo quattro. Tutte le partite sono state vinte dalla squadra bianconera. Per questo incontro però le ragazze di Montemurro dovranno stare molto attente. Molte gicatrici della Juve fanno parte della Nazionale Donne, pertanto il rischio che siano stanche e sotto pressione c’è tutto.

VEDI ANCHE: GIOCATRICI JUVE ROSA JUVENTUS FEMMINILE

Occhi puntati anche su Roma Vs Sassuolo che si giocherà domenica 31 ottobre alle ore 14:30 allo Stadio Tre Fontane di Roma. La squadra neroverde attualmente è prima in classifica a pari punti con la Juventus Women, mentre le giallorosse si trovano al quinto posto.

Da segnalare che secondo le statistiche Opta, la Roma calcio donne ha sempre vinto in casa contro il Sassuolo. Tuttavia la squadra emiliana allenata da Gianpiero Piovani vanta sei successi nelle prime sei gare

Fiorentina Vs Milan è il terzo match da non perdere nella settima giornata di serie A. La squadra di Maurizio Ganz è terza in classifica con 5 punti di distacco dalle prime formazioni. Le Viola che nel sesto turno di campionato hanno vinto contro l’Hellas Verona, sono comunque imbatte in cinque dei sette precedenti (4V, 1N, 2P) e hanno vinto le due sfide più recenti (semifinale di Supercoppa italiana e Serie A)

Questi sono i bigh match della settima giornata di serie A femminile che come da calendario si giocheranno sabato prossimo e domenica 31 ottobre 2021.

Dove vedere il calcio femminile in Tv

Alcune partite vengono trasmesse in chiaro da LA 7, altre sono visibili in streaming sulla piattaforma di TIMVISION, naturlamente solo dopo aver sottoscritto l’abbonamento che comprende anche altri contenuti come la Coppa Italia Donne, oltre a Infinity che trasmette la Champions maschile.