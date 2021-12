Milan – Inter, come le squadre di calcio femminile si preparano al derby

Milan – Inter partita della decima giornata di serie A donne. Formazioni, statistiche data ora e dove vedere il derby di Milano.

Il derby della Madonnina vedrà affrontarsi due squadre che vivono un ottimo momento di forma. Domenica 5 dicembre, alle 14.30, sarà Milan-Inter al “Vismara” per la decima giornata di calcio femminile. Il Milan, terzo in classifica a -5 dalla capolista Juventus e a tre lunghezze dal Sassuolo, è reduce da quattro vittorie di fila senza subire gol tra campionato e Coppa. L’Inter di Rita Guarino, quinta, ha vinto le ultime tre gare giocate e va a caccia di uno storico poker

Formazione Milan

Maurizio Ganz ha recuperato Thrige Andersen, tornata ad allenarsi in gruppo e ha ritrovato le varie nazionali al rientro dai rispettivi impegni. Ancora out, invece, la sudafricana Refiloe Jane, infortunata. L’attaccante Lindsey Thomas ha parlato a Milan tv: “Sappiamo che è una partita fondamentale per il proseguimento della stagione. Testa carica e corpo carico: arriveremo al 100%. Sarà il primo derby per me e avrò sensazioni diverse, però ci prepareremo bene”. Nel 3-4-2-1 rossonero la francese sarà nelle due chiamate ad innescare il bomber Giacinti.

Formazione Inter

In casa Inter si è registrato il buon debutto dal primo minuto in maglia azzurra per Flaminia Simonetti, che ha disputato l’intero incontro tra Italia e Romania procurando un rigore. Sono rimaste invece in panchina Francesca Durante, Beatrice Merlo e Marta Pandini. E proprio quest’ultima ha parlato a Dazn del prossimo derby: “Sono certa che faremo meglio dei precedenti perché ci è scattato qualcosa. Siamo in fiducia, ci sentiamo più forti di prima e vogliamo una rivincita. Loro sono tra le prime tre, ma noi abbiamo spirito di gruppo e compattezza dalla nostra parte”. Nel 4-3-2-1 di Rita Guarino spazio in avanti a Bonetti e Marinelli a supporto di Njoya Ajara.

Milan VS Inter, le statistiche

Il Milan ha infatti vinto sette degli otto precedenti contro l’Inter in tutte le competizioni. L’unica sconfitta subita (2-1) risale alla semifinale d’andata della Coppa Italia 20/21, anche se in finale ci andò comunque la squadra di Ganz grazie al 4-2 maturato nel match di ritorno. Valentina Giacinti è l’autentica “bestia nera” dell’Inter cui ha già segnato otto reti in carriera. Pericolo numero uno per il Milan sarà invece Gloria Marinelli: solo contro l’Empoli (otto gol) ha firmato più gol che contro le rossonere (sei) da quando indossa la maglia nerazzurra.

Dove vedere il Milan femminile contro Inter

Milan-Inter di domenica sarà visibile in diretta su Timvision ma anche in streaming su DAZN che trasmette alcune partite di calcio femminile. Il derby verrà arbitrato da Luigi Carella di Bari. Chi desidera andare allo stadio Vismara deve acquistare i biglietti sul sito del Milan.

