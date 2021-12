Napoli contro Empoli Ladies, partita 10° giornata Serie A femminile

La partita Napoli Femminile valida per il decimo turno della Serie A si gioca domenica 5 dicembre. Orario, formazioni e come vedere Napoli Empoli in Tv

Sfida salvezza tra Napoli Femminile e Empoli Ladies che si affronteranno nella decima giornata di Serie A femminile. Match in programma domenica 5 dicembre, alle ore 14.30, allo stadio “G. Piccolo” di Cercola.

Terzultimo posto con 7 punti per le partenopee, chiamate a riscattare la sconfitta casalinga di misura contro il Sassuolo che ha portato all’avvicendamento in panchina. Le toscane sono un gradino sopra a quota 8 e hanno raccolto un punto nelle due ultime partite.

La formazione del Napoli calcio donne

Giulia Domenichetti e Roberto Castorina, subentrati in coppia sulla panchina del Napoli da circa 20 giorni dopo l’esonero di Alessandro Pistolesi, stanno cercando di dare la loro impronta alla squadra in attesa dell’esordio.

“Abbiamo trovato delle ragazze molto disponibili. Stanno lavorando bene, vedremo domenica se tutto questo sarà stato abbastanza. Subentrare non è mai facile, spesso avviene in una situazione critica, ma dà anche dai vantaggi. Si possono rivedere le partite e si sa su cosa dover intervenire. Inoltre ci può essere grande voglia di rivalsa da parte della squadra” ha detto Domenichetti ai microfoni di CampaniaLike.

Formazione Empoli

In attesa di conoscere la formazione ufficiale, a Monteboro l’Empoli sta preparando la prossima sfida di Napoli. Norma Cinotti ha intanto fatto il suo esordio con la Nazionale femminile entrando a gara in corso contro la Romania nella gara di qualificazione ai Mondiali:

“Lo dedico all’Empoli e alle mie compagne di squadra – ha dichiarato al sito ufficiale – alla mia famiglia, a mia zia, a tutte quelle persone che insieme a me hanno coltivato questo sogno”. Melissa Bellucci, Asia Bragonzi, Gloria Ciccioli, Aurora De Rita e Ludovica Silvioni sono state invece con la selezione Under 23.

Empoli Ladies giocatrici. La Rosa dell’Empoli calcio donne

Napoli contro Empoli: Statistiche

Napoli ed Empoli si sono incontrate in Serie A nella scorsa stagione: vittoria per 1-0 delle toscane all’andata e pareggio 3-3 nel match di ritorno. Entrambe sono alle prese col mal di gol. L’Empoli non ha ancora segnato fuori casa su azione: due gol su rigore e due sugli sviluppi di calcio d’angolo per le toscane in trasferta finora.

Il Napoli ha il peggior attacco casalingo del campionato con una sola rete tra le mura amiche. Tre degli ultimi sei gol delle campane sono stati realizzati da Eleonora Goldoni. Sara Mella dell’Empoli è una delle sole sette giocatrici di movimento sempre in campo in tutti gli 810 minuti.

Dove vedere la partita Napoli Empoli

La gara Napoli Femminile-Empoli Ladies (arbitro Valerio Maranesi di Ciampino), sarà trasmetta in diretta streaming su TimVision che detiene i diritti sella serie A femminile. Chi vuole andare allo Stadio invece sappia che i biglietti sono già in vendita.

