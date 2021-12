Fiorentina Women Vs Pomigliano. Quando si gioca e dove vederla

Fiorentina-Pomigliano, partita 10° giornata Serie A femminile. Dove e quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita delle Viola contro il Pomigliano Donne

Fiorentina-Pomigliano, gara valida per la decima giornata di Serie A femminile, si giocherà sabato 4 dicembre allo “Stadio Gino Bozzi” con inizio alle ore 14.30.

In cerca di una svolta la Fiorentina, ottava in classifica con 9 punti e reduce da tre sconfitte consecutive in campionato.

Il Pomigliano, che ha incassato due battute d’arresto di fila contro Sassuolo e Milan, precede comunque di un punto in graduatoria le viola. Ottimo ruolino per una neopromossa.

Pomigliano Femminile: rosa 2021-22. Formazione dell'ASD Calcio Pomigliano

Formazione Fiorentina

Le speranze di ritrovare la vittoria passeranno soprattutto dai piedi di Daniela Sabatino che ha messo lo zampino negli ultimi tre gol della Fiorentina in campionato e ha griffato anche, insieme a Martina Piemonte, il 2-0 di Brescia in Coppa Italia.

Vedi anche: Serie A femminile classifica marcatori

Coach Patrizia Panico aveva sette calciatrici impegnate nelle nazionali: Katja Schroffenegger nell’Italia femminile di Bertolini e poi Sara Baldi, Federica Cafferata, Michela Catena, Margherita Monnecchi e Alice Tortelli nell’U23. In più l’ucraina Darya Kravets.

Formazione Pomigliano

Il tecnico Domenico Panico ha sfruttato le due settimane di preparazione alla sfida di Firenze ed è soddisfatto per le risposte del gruppo e i progressi fisici e tattici evidenziati dalla squadra. Tre le “pantere” al rientro dalle Nazionali. Nessun minuto in campo per Sara Cetinja con la Croazia, ben 180’ invece per Vaitukaityte nel doppio impegno della Lituania. Dalila Ippolito impiegata per 23’ dall’Argentina nel doppio test con l’Ecuador.

Fiorentina VS Pomigliano le Statistiche

Sarà il primo confronto in assoluto tra le due squadre. Dovesse perdere contro il Pomigliano, la Fiorentina registrerebbe quattro ko di fila per la prima volta da quando milita in Serie A.

Occhio all’avvio di gara: solo la Lazio Women (sei) ha subito più gol del Pomigliano (cinque) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato, contro lo zero della Fiorentina in questo intervallo temporale. Altra curiosità: Pomigliano mai a segno di testa, mentre le toscane ne hanno fatti cinque sfruttando il gioco aereo.

Dove vedere la partita Fiorentina – Pomigliano

Fiorentina-Pomigliano, sarà arbitrata da Valerio Pezzopane di L’Aquila. La gara, che si giocherà sabato 4 dicembre allo “Stadio Gino Bozzi” con inizio alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta su TimVision

Vedi anche: