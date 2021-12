Lazio Women contro Hellas Verona. Dove vederla oggi in Tv

La partita della Lazio contro il Verona è una sfida per la salvezza. Ecco quando gioca la Lazio Women e dove vederla

Lazio Women Vs Hellas Verona è un match valido per la decima giornata di Serie A femminile e si giocherà sabato 4 dicembre alle ore 12.30. Una sfida di fondamentale importanza per entrambe le squadre, invischiate nella lotta per non retrocedere. La Lazio è ultima a quota zero in classifica e vuole sbloccarsi, avendo rimediato nove sconfitte in altrettante gare. Penultime le scaligere, con un solo punto fin qui conquistato. Di seguito formazioni e informazioni.

Formazione Lazio Women

Un nuovo acquisto per le biancocelesti: Ogonna Chukwudi è il rinforzo per l’attacco di mister Massimiliano Catini. L’attaccante nigeriana naturalizzata svedese arriva dal CFF Madrid della Primera División Femenina de España. Per lei anche una lunga esperienza con la Nazionale, avendo giocato con la Nigeria nella Coppa del Mondo femminile FIFA 2007 in Cina e Coppa del Mondo FIFA 2011 in Germania. La spagnola Adriana Martin, intanto, suona la carica sui social: “Ora un solo pensiero, un solo obiettivo: sabato”.

Formazione Hellas Verona

Alla ripresa dopo le Nazionali l’Hellas Verona potrà contare sull’ottimo momento del difensore gialloblù Ana Jelencic, punto di riferimento della Croazia. Suo il gol del 4-0 contro la Moldavia nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Pertanto mister Pachera dovrebbe confermare la formazione che ha giocato contro l’Inter.

Lazio VS Hellas Verona Statistiche

Lazio e Hellas Verona non si sono mai incontrate in Serie A nella loro storia. Le biancocelesti dovranno cercare di evitare di eguagliare il record negativo assoluto: dal 2004/05 solo una formazione ha rimediato 10 ko nelle prime 10, l’Atletico Oristano nel 2005/06. Si sfidano in questa gara le due squadre che hanno effettuato meno tiri (61 la Lazio, 85 il Verona) e che ne hanno subiti di più (205 le biancocelesti, 187 le gialloblù).

Dove vedere Lazio VS Hellas Verona

La gara tra Lazio e Hellas Verona, è in programma sabato 4 dicembre alle ore 12.30 al “Centro Sportivo Campo Aquile” di Formello, arbitrata da William Villa (sez. di Rimini), sarà visibile in diretta su TimVision.