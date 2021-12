Sassuolo VS Juventus femminile. Diretta Tv e streaming

Sassuolo vs Juventus, big match della 10ª giornata di Serie A femminile. Ecco quando gioca la Juve woman. Formazioni, statistiche e dove vedere la partita.

Sassuolo-Juventus è la partita più attesa della 10 giornata del campionato di Serie A femminile, visto che metterà di fronte le prime due della classe. Quindi lo spettacolo è assicurato. Si gioca sabato 4 dicembre, alle ore 14.30, allo “Stadio Comunale Enzo Ricci” di Sassuolo.

Le bianconere sono in vetta alla classifica del campionato di Serie A femminile con 27 punti, avendo vinto tutti e nove gli incontri disputati. Le neroverdi inseguono a tre lunghezze, con otto vittorie ed una sconfitta (con la Roma) nel ruolino di marcia. Vediamo allora quali sono le ultime sulle due formazioni e come guardare in Tv la partita.

Formazione Sassuolo femminile

Partiamo dalla probabile formazione delle neroverdi. Il difensore Davina Brigitte Philtjens, è out per squalifica, dopo essere stata fermata per un turno dal Giudice Sportivo, in seguito all’espulsione rimediata nel finale di gara contro il Napoli.

Mister Piovani, che dovrà necessariamente cambiare qualcosa nel reparto arretrato, si affiderà invece a Bugeja (a segno nell’ultima sfida di campionato), Cantore e Clelland nel tridente offensivo per tentare il colpaccio contro la capolista.

Formazione Juventus femminile

In attesa di conoscere la formazione schierata per questa importante partita dall’allenatore bianconero Joe Montemurro, la Juventus ha scritto sui social: “L’attesa è quasi finita”.

La buona notizia in casa bianconera è data dalle condizioni di Martina Rosucci, che si è negativizzata all’ultimo controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid-19. Nessuna comunicazione, invece, per il centrocampista Arianna Caruso, anch’essa risultata positiva nei giorni scorsi.

Sicuramente saranno delle partita le attaccanti Barbara Bonansea e Cristiana Girelli. Dubbi invece sulla centrocampista Cernoia, che si è infortunata in Wolfsburg-Juventus di Champions League, rimediando una distorsione alla caviglia sinistra.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici della Juve

Sassuolo vs Juventus statistiche e precedenti

La Juventus, che ha vinto sette delle otto gare contro il Sassuolo in A, è la squadra con la striscia aperta più lunga di gare senza sconfitte (49, di cui 47 vinte e due pareggiate). Tuttavia l’ultimo ko in massima serie è arrivato proprio contro il Sassuolo in trasferta, nel marzo 2019. Decisiva la rete di Tomaselli nel finale dopo quelle di McSorley e Girelli.

Dall’inizio dello scorso campionato, Juventus (93) e Sassuolo (74) sono le due formazioni che hanno raccolto più punti. In casa le neroverdi possono contare su un vero e proprio fortino, avendo vinto 13 delle ultime 15 partite casalinghe in A.

Dove vedere Sassuolo VS Juventus

Sassuolo-Juventus (arbitro Marco Emmanuele di Pisa) della decima giornata di Serie A femminile, in programma sabato 4 dicembre, alle ore 14.30, sarà trasmessa in diretta tv su La7 (canale 7 del digitale terrestre). Ma sarà possibile seguire la partita anche in streaming su La7.it, TimVision e su Dazn, per gli abbonati a questa piattaforma.

