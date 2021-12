Calcio femminile: si riparte con Serie A, Coppa e Supercoppa

Calcio femminile Italiano prossime partite – Due big match caratterizzano la decima giornata del campionato di Serie A donne. E poi Coppa Italia e Supercoppa.

Calcio femminile dopo la sosta per la nazionale, le giocatrici che militano nel massimo campionato sono tornate ai propri club. Si riparte con due big match nel Campionato di Serie A e a seguire la Coppa Italia. Ecco il programma delle prossime partite.

Calcio femminile Serie A decima giornata di campionato

Inutile nascondere che i casi di positività al Covid riscontrati durante il ritiro della nazionale, ben cinque, sono un motivo di ansia per il campionato italiano. Tutte le ragazze, per la verità, stanno bene. Sono state isolate immediatamente dopo il primo tampone positivo. Alcune di loro si sono già negativizzate e sono pronte a tornare in attività dopo gli opportuni riscontri. Ma questi casi rappresentano una realtà che non si può ignorare e che non riguarda soltanto il calcio femminile ma tutti gli sport di base, professionistici, semi professionistici, amatoriali e giovanile.

Juventus-Sassuolo

Tuttavia, fatti i conti, con le disponibilità delle giocatrici che torneranno dalle loro nazionali, il campionato è pronto a ripartire con due partite straordinarie che animano la decima giornata del campionato di Serie A. Sabato, alle 14.30, il Sassuolo ospita in casa la Juventus. Si tratta del big match assoluto, con le emiliane che tornano a Torino dopo avere smaltito la prima sconfitta stagionale. Neroverdi distanti solo tre punti dalla capolista, imbattuta e a punteggio pieno. Il Sassuolo sogna il grande sgambetto a una squadra che non perde da una vita. E se c’è una squadra in grado di mettere in difficoltà la Juventus questa è sicuramente il Sassuolo.

Milan-Inter

Domenica, sempre alle 14.30 al “Peppino Vismara” di Milano va in scena l’attesissimo derby tra Milan e Inter. Due squadre giustamente molto ambiziose che esprimono un calcio eccellente e che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Il Milan femminile è reduce da cinque risultati utili consecutivi, con quattro vittorie di fila. Un ottimo ruolino di marcia impacchettato dopo la sconfitta subita in casa proprio dal Sassuolo alla quinta giornata. L’Inter di Rita Guarino, dal canto suo, pur con qualche pausa, sta crescendo considerevolmente e potrà contare su una Simonetti che torna galvanizzata da un ottimo esordio in azzurro.

Il calendario del calcio femminile italiano resta estremamente fitto e intenso punto con la Juventus che si appresta a giocare gli ultimi due turni di Champions League contro Chelsea (8 dicembre a Londra) e Servette (15 dicembre all’Allianz Stadium) che potrebbe portare le bianconere agli ottavi di finale.

Da qui a Natale, prima della lunga pausa invernale, sono in programma anche due turni di campionato con diverse gare di cartello e il terzo e ultimo turno di Coppa Italia che decreterà le squadre promosse agli ottavi di finale della seconda competizione calcistica della Lega.

Nel frattempo la divisione calcio femminile ha reso noto quello che sarà il calendario della Supercoppa che, come per tradizione, apre il calendario calcistico del nuovo anno.

Il sorteggio prevede Juventus-Sassuolo, replay del match in programma sabato pomeriggio, e Milan-Roma, partitissima che replica le emozioni della finale di Coppa Italia dello scorso anno vinta dalla squadra capitolina.

Le semifinali sono in programma il 5 gennaio, rispettivamente a Latina e Frosinone dove, sabato 8 gennaio, si terrà la finalissima per l’assegnazione del trofeo messo in palio dalla Juventus che lo scorso anno vinse in finale, a Chiavari, proprio sulla Roma.

