Coppa Italia femminile, la Roma ricomincia con cinque gol: i risultati

Coppa Italia femminile, manita della Roma sul campo del Tavagnacco. Tutti i risultati delle partite.

Fine settimana di pausa per il campionato di Serie A femminile in attesa del ritorno in campo della nazionale con il secondo turno della fase a gironi di Coppa Italia. Quasi tutte le gare sono in programma domani.

L’esordio della Roma campione in carica

C’era grande attesa, tuttavia, per l’esordio della Roma femminile, campione in carica dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia dello scorso anno contro il Milan. E le giallorosse, chiamate sul campo del Tavagnacco, non hanno tradito le attese. Comoda vittoria profilata dalle reti di Lazzaro e Ciccotti nel primo tempo e di Giugliano, Pirone e Andressa che chiude nel finale con il quinto gol. Roma del tutto in scioltezza che si permette anche il lusso di fare esordire le giovanissime Ghioc e Borini. Per le giallorosse non è finita: serve almeno un pareggio nel terzo e ultimo turno di gara in programma a Pomigliano d’Arco.

VEDI ANCHE: COPPA ITALIA FEMMINILE 2021 -2022 CALENDARIO

I risultati girone per girone

Andando in ordine, girone per girone. Nel Gruppo A il Milan vince sul campo del Cittadella con i gol di Stapelfeldt e Giacinti. Cittadella di fatto eliminato e Milan che si giocherà il passaggio del turno nell’ultima partita in programma contro il Verona.

Nel Gruppo B la situazione è davvero interessante: il big match tra Chievo ed Empoli in programma a Verona in parità, 1-1, stesso risultato della prima sfida tra clivensi e Napoli. Vantaggio toscano di Knol e pareggio in avvio di ripresa di Marenic. A questo punto la gara decisiva è proprio in casa delle partenopee. Che hanno la concreta possibilità di sovvertire i pronostici e di fare lo sgambetto all’Empoli. Chievo Verona che potrebbe addirittura passare il turno se Napoli ed Empoli dovessero pareggiare 0-0, per effetto di un maggior numero di gol segnati.

Torres Samdoria 1 -1

Situazione estremamente fluida anche nel Gruppo C dove la Sampdoria non va oltre il pareggio sul campo della Torres, 1-1: vantaggio sardo di Accornero e pareggio nel finale di secondo tempo di Sarp. Le sarde chiudono le loro due partite a quota 4 e costringono le blucerchiate a vincere il loro ultimo match. Turno decisivo tra Samp e Ravenna, in programma nel terzo turno in Ravenna: alla Sampdoria serve una vittoria con due gol di scarto.

Pro Sesto Inter 0-6

Nel Gruppo D passeggiata dell’Inter femminile che batte in trasferta la Pro Sesto, 0-6 (4′ e 57′ Brustia, 16′ Karchouni, 58′ Polli, 65′ Marinelli, 76′ Santi) e conferma la squadra di Rita Guarino in pienissima salute. Pro Sesto ormai eliminata: all’Inter basta un pareggio nella gara decisiva a San Marino, vittorioso nella prima gara 0-1 a Sesto San Giovanni.

Brescia-Fiorentina

Nel Gruppo E la Fiorentina passa su un campo assolutamente non facile come quello del Brescia, ottima squadra cadetta con grandi ambizioni. Gol di Piemonte e Sabatino solo nel pieno finale dopo una partita piuttosto sofferta per la Viola. Anche alla Fiorentina basterà un pareggio nella terza e ultima gara in programma a Roma contro la Lazio.

Cesena-Sassuolo 0-2

Gruppo G abbastanza delineato: il Sassuolo batte 2-0 il Cesena, lo elimina con un gol per tempo di Dubcova e Mihashi, e si candida al testa a testa contro il Como in programma in trasferta con le lariane che hanno il vantaggio di un gol segnato in più. Le neroverdi, seconde in classifica in Serie A, dovranno vincere.

Il calendario non è completo: domani alle 15.30 la Juventus gioca contro la Roma Calcio Femminile facendo il suo esordio nella competizione di questa stagione, a distanza di 48 ore dalla straordinaria affermazione contro il Wolfsburg in Champions League.

Il terzo turno di Coppa Italia femminile, quello decisivo che decreterà le otto promosse agli ottavi di finale, è in programma il 19 dicembre.