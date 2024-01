Saldi Puglia 2024. Quando iniziano i saldi invernali a gennaio e quanto durano. Calendario sconti, regole vendite e quali negozi partecipano.

Al via i Saldi in Puglia a gennaio 2024 per una durata di poco meno di 2 mesi, secondo le regole stabilite dal regolamento regionale 29 maggio 2017, n. 14. Quindi in questa regione del sud Italia i saldi invernali stanno per iniziare e sono previsti sconti in un vasto assortimento di negozi. Ecco dove e fino a quando.

Inizio saldi in Puglia gennaio 2024

Le offerte cominciano venerdì 5 gennaio 2024 a Bari, Lecce, Taranto, Foggia e in tutta la regione. Si parte quindi il giorno prima dell’epifania, una data ideale visto che inizia un fine settimana e la gran parte degli italiani ha più tempo libero da dedicare agli acquisti.

Per vedere gli sconti nelle vetrine dei negozi pugliesi, bisogna quindi attendere dal 5 gennaio in poi, visto che nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi sono vietate le vendite promozionali. L’attesa però viene ampliamente ricompensata visto che abbigliamento, scarpe e tanti altri prodotti sono ribassati del 50% e oltre durante i saldi di fine stagione.

Fine e durata saldi inverno 2024 Puglia

Gli sconti invernali terminano il 28 febbraio 2024. Tuttavia la durata massima complessiva è pari a 45 giorni, ovvero un mese e mezzo. Questo significa che i commercianti hanno la possibilità di applicare gli sconti per settimane anche non consecutive fra loro.

In generale però a gennaio e febbraio 2024 chi vive in Puglia o chi la raggiunge per turismo può approfittare del meteo favorevole di questa regione e risparmiare sugli acquisti. Ricordiamo che i ribassi applicati devono sempre essere segnalati in vetrina, con l’indicazione del prezzo prima e dopo lo sconto.

Saldi invernali Puglia 2024 dove risparmiare

Gli sconti di fine stagione si trano nei negozi o centri commerciali aderenti presenti in tutto il territorio regionale. Per esempio trovate i saldi Zara nei tanti negozi sparsi per la regione, da Bari a Lecce e tutti gli altri. Oppure da marchi come Carpisa, Nike, Piazza Italia, Intimissimi, Kiko, Primark e molti altri.

Mentre chi ama fare shopping nei grandi poli commerciali dove si trovano centinaia di negozi nello stesso posto, ecco 6 centri commerciali o outlet da visitare durante i saldi in Puglia 2024:

Puglia Village, che si trova a Molfetta (Bari)

Centro commerciale GranApulia, situato a Foggia

Parco commerciale Casamassima, in provincia di Bari

Cafiero Outlet, situato a Taranto

Centro commercial Casamassima, a Bari

Play Fashion Look Outlet, a Gravina di Puglia.

In sintesi, i saldi in Puglia iniziano il 5 gennaio e finiscono il 28 febbraio 2024. La sessione invernale degli sconti dura 45 giorni, anche non consecutivi, periodo in cui trovate promozioni imperdibili in tutti i punti vendita aderenti presenti sul territorio regionale.

