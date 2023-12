Saldi Milano e Lombardia 2024. Data inizio e durata sconti invernali. Calendario dei saldi e in quali negozi o centri commerciali risparmiare.

I saldi Lombardia inverno 2024 iniziano il 5 gennaio e durano 60 giorni, come da calendario saldi invernali in Italia. C’è grande attesa per i saldi Milano per gli abitanti, ma soprattutto per i tanti turisti che affollano la città in questo periodo.

Ecco allora tutto quello che devi sapere sui saldi invernali Milano e Lombardia 2024, per fare shopping e risparmiare.

Vedi anche: Saldi Piemonte 2024 date

Data inizio saldi invernali Milano e Lombardia

Gli sconti invernali partono venerdì 5 gennaio 2024, come stabilito dalla delibera della giunta regionale del Pirellone (che prevede l’inizio il giorno precedente l’epifania). Quindi visto che i giorni seguenti sono festivi (sabato 6 è la Befana, mentre il 7 è domenica) sarà un week end di fuoco per gli acquisti in Lombardia, a differenza del meteo che invece sarà freddo.

Nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi in Lombardi c’è il divieto vendite promozionali (disposto dall’art. 116, comma 2 della legge regionale n.6/2010). Tuttavia alcuni negozi hanno già proposto delle promozioni riservate ai clienti iscritti, come per esempio OVS, che invece sono possibili. Stesso discorso per le offerte online.

Durata Saldi Lombardia inverno 2024

Il periodo dei ribassi termina il 4 marzo, visto che la durata dei saldi di fine stagione è di 2 mesi. Quindi avete 60 giorni per trovare l’offerta giusta nelle vie dei centri cittadini, non solo a Milano, ma anche Bergamo, Brescia, Cremona e tutti gli altri.

Attenzione però, molte boutique del quadrilatero della moda milanese iniziano a presentare i prodotti della stagione primavera-estate già a partire da febbraio. Di conseguenza se volete acquistare capi d’abbigliamento invernali il consiglio è quello di farlo già a gennaio, per evitare di non trovarli più verso le fine dei saldi.

Saldi Lombardia 2024: negozi e outlet

Abbiamo visto date e regole sconti di fine stagione, passiamo ora brevemente a dove trovare le migliori offerte in questo periodo. Cominciamo con i saldi Zara Milano, nel punto vendita situato in corso Buenos Aires, oppure i negozi dell’affollato Corso Vittorio Emanuele e marchi come Mango, Decathlon, Adidas, Carpisa e molti altri.

Se invece preferite i centri e le gallerie commerciali, non solo nel capoluogo, ma in tutta la regione, potete scegliere fra:

La Rinascente, la catena di grandi magazzini e marchi di moda situata in un multipiano in centro a Milano

la catena di grandi magazzini e marchi di moda situata in un multipiano in centro a Milano City Life shopping District, il più grande distretto urbano dedicato allo shopping in Italia, che si trova a Milano

il più grande distretto urbano dedicato allo shopping in Italia, che si trova a Milano Centro Commerciali Il borgo , a Roma di Lombardia (Bergamo)

, a Roma di Lombardia (Bergamo) Milanofiori , centro commerciale situato ad Assago (Milano)

, centro commerciale situato ad Assago (Milano) Franciacorta Village, a Rodengo Saiano (provincia di Brescia).

Questi i principali nomi, ma i saldi Lombardia inverno 2024 li trovate in tutti i negozi aderenti. Guardando la vetrine capirete subito se la merce è in saldo, visto che l’annuncio deve essere ben visibile, così come lo scontro praticato rispetto al prezzo iniziale.

Vedi anche: