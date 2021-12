Le nuove canzoni più ascoltate adesso. Da Marracash a Elisa (e Ed Sheeran). Dicembre 2021

Le canzoni del momento di dicembre 2021. Tante new entry nelle classifiche e tante conferme. Da Elisa a Ed Sheeran, ecco le nuove canzoni.

A fine anno vengono sempre pubblicati tanti nuovi album, italiani e stranieri. Facciamo una panoramica sulle novità del momento e su quali sono le nuove canzoni più ascoltate adesso, nel mese di dicembre.

Il nuovo album di Marracash “Noi, Loro, Gli altri” continua a dominare tutte le classifiche. Crazy Love è tuttora la canzone più ascoltata in Italia.

Marracash – Crazy Love

Scala le classifiche anche Overpass Graffiti di Ed Sheeran, singolo tratto dall’album “=”.

Ed Sheeran – Overpass Graffiti

Elisa con Seta è un’altra delle canzoni del momento, singolo che anticipa il nuovo album della cantante, la cui uscita è prevista per il 2022, probabilmente nel periodo del Festival di Sanremo, visto che Elisa sarà tra le concorrenti.

Elisa – Seta

Sempre tra le più ascoltate su Spotify anche Pastello Bianco dei Pinguini Tattici Nucleari e Kumite di Salmo, tratta dall’album Flop, l’altro grande successo rap dell’anno assieme al disco di Marracash.

Pinguini Tattici Nucleari – Pastello Bianco

Ma tornando alle nuove canzoni, non possiamo non segnalare Colibrì di Cesare Cremonini, singolo che anticipa il nuovo album La ragazza del futuro, e il ritorno di Avril Lavigne con il brano Bite Me, entrambe due new entry, due nuove canzoni del momento.

Cesare Cremonini – Colibrì

Resta una delle canzoni di questo periodo Come nelle canzoni di Coez, tra le più ascoltate in radio, su Youtube e su Spotify. Ma anche Mi fiderò, la nuova canzone di Marco Mengoni con Madame, un singolo esplosivo che sta piacendo moltissimo, tratto dall’album di Mengoni Materia (Terra).

Marco Mengoni feat Madame – Mi fiderò

E visto che fra poco è Natale citiamo anche una nuova canzone particolare, o meglio una collaborazione, ovvero Ed Sheeran con il mitico Elton John in Merry Christmas, con un video assurdo e divertente, da non perdere.

Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas

Questa la situazione attuale delle nuove canzoni ora che ci avviciniamo alla fine dell’anno, tra new entry e conferme e nuove hit del momento. Come al solito in Italia si ascolta principalmente musica italiana, fatta eccezione per grossi nomi come i Coldplay, Ed Sheeran, Adele, Avril Lavigne e altri. Il genere più ascoltato resta il pop, seguito dal rap, il genere più diffuso tra i più giovani. Questa la situazione attuale. Buon ascolto!

E se queste novità non vi bastano vi invitiamo ad ascoltare le nostre tante playlist, ad esempio: