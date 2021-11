Quali sono le canzoni più ascoltate del momento? Spotify, Youtube, Radio novembre 2021

Quali sono le canzoni più ascoltate del momento in radio, Spotify, Apple, Youtube.

CANZONI NOVEMBRE. Ecco quali sono le canzoni dell’autunno, almeno secondo le classifiche delle piattaforme di streaming come Spotify, Apple Music, Youtube ma anche le radio. Salmo, Pinguini Tattici Nucleari, MadMad con Gemitaiz dominano un po’ ovunque in Italia. Ma anche Coldplay, Vasco, Adele e ovviamente sangiovanni con Madame. Ecco quali sono le canzoni più ascoltate di questo novembre.

Canzoni più ascoltate online e in radio novembre 2021 – TOP 5

Canzoni più ascoltate del momento su Spotify (novembre 2021)

Salmo – KUMITE

Pinguini Tattici Nucleari – Pastello bianco

MadMan, Gemitaiz – Veleno 8

Blanco, Sfera Ebbasta – Mi fai impazzire

Madame, Sfera Ebbasta – Tu mi hai capito

Canzoni più ascoltate del momento su Youtube (novembre 2021)

Taylor Swift – All Too Well

MadMan, Gemitaiz – Veleno 8

Sangiovanni, Madame – Perso nel buio

Marco Mengoni – Cambia un uomo

Coez – Come nelle canzoni

Canzoni più ascoltate del momento nelle radio (novembre 2021)

Canzoni più ascoltate del momento su Apple Music (novembre 2021)

Salmo – KUMITE

Pinguini Tattici Nucleari – Pastello bianco

MadMan, Gemitaiz – Veleno 8

Coez – Come nelle canzoni

Sangiovanni, Madame – Perso nel buio

Dunque qual è la canzone più famosa in questo periodo? In Italia probabilmente Kumite di Salmo, seguita da Pastello bianco dei Pinguini Tattici Nucleari e Easy on me di Adele.

Vedi il video di SALMO – KUMITE

Come sempre notiamo che il rap la fa da padrone in Italia, in particolare negli ascolti in streaming: la classifica di Spotify è quasi sempre interamente occupata da rap e trap. Idem per Apple music, mentre discorso diverso per Youtube e le radio, che si aprono molto di più anche al tradizionale pop e al rock. Queste sono le novità di questo periodo, per altre classifiche sempre aggiornate vi ricordiamo:

Ma a parte le hit più ascoltate e le mode del momento, vi consigliamo anche altre playlist per ascoltare musica di ogni genere ogni epoca. Ad esempio:

PLAYLIST MUSICA