Ligabue, frasi sulla vita, frasi sull’amore e l’amicizia tratte dalle sue canzoni più belle e famose.

Luciano Ligabue non è solo un cantautore, è anche regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico. Ha uno stile rock unico e inconfondibile, e nei testi delle sue canzoni è riuscito a raccontare in modo semplice e diretto la provincia italiana, i sentimenti dei più giovani e l’amore in generale.

Abbiamo scelto per voi 15 frasi tratte dalle canzoni più belle di Liguabue, da condividere o dedicare.

Frasi Ligabue: le più belle da condividere e dedicare

1. Ho perso le parole

Ho perso le parole

Può darsi che abbia perso solo le mie bugie

Si son nascoste bene

Forse però semplicemente non eran mie

2. Certe donne brillano

Forse i ricordi non sono bugiardi

Non più di tanto almeno

Forse i ricordi magari ti ricordi

Un po’ come ti viene

Vedi anche: Ligabue, Certe donne brillano. Testo e significato

3. Una vita da mediano

Una vita da mediano

Da chi segna sempre poco

Che il pallone devi darlo

A chi finalizza il gioco

4. Da adesso in poi

Da me saprai, saprai

Che vale la pena vivere

Mi chiederai sì, ma perché?

So solo che ti dirò vale la pena, vedrai

Da adesso in poi

5. Ho ancora la forza

Nel mondo sono andato

Dal mondo son tornato sempre vivo

6. Almeno credo

Qua nessuno c’ha il libretto d’istruzioni

Credo che ognuno si faccia il giro come viene, a suo modo

Vedi anche: 15 canzoni d’amore da dedicare a lui. Playlist

7. Certe notti

Certe notti la strada non conta

E quello che conta è sentire che vai

8. Piccola stella senza cielo

Tanti ti cercano

Spiazzati da una luce senza futuro

Altri si allungano

Vorrebbero tenerti nel loro buio

9. Ho messo via

Ho messo via un bel po’ di cose

Ma non mi spiego mai perchè

Io non riesca a metter via te

10. Le donne lo sanno

Le donne lo sanno

Che niente è perduto

Che il cielo è leggero

Però non è vuoto

Vedi anche: 10 frasi belle dalle canzoni di Tiziano Ferro

11. Questa è la mia vita

Questa è la mia vita

Tienteli tu i consigli

Io non l’ho capita

Figurati se tu fai meglio

12. Leggero

E le senti le vene

Piene di ciò che sei

E ti attacchi alla vita che hai

Vedi anche: Canzoni e hit del momento

13. Balliamo sul mondo

Balliamo sul mondo

Mi porto le scarpe da tip tap

Cadremo ballando

Però il mondo non si fermerà

14. Cosa vuoi che sia

Cosa vuoi che sia

Ci sei solo dentro

Pagati il tuo conto e pensaci tu

15. Il sale della terra

Siamo la freddezza che non ha paura

Siamo quel tappeto steso sulla spazzatura

Vedi anche: Frasi canzoni da condividere

Ligabue: il rock che sa parlare al cuore

E queste erano le 15 frasi che abbiamo scelto dalle canzoni più belle di Luciano Ligabue. Sono frasi semplici, che arrivano al cuore, in cui si parla di sentimenti forti come l’amore e l’amicizia, la tristezza e la nostalgia ma anche la speranza e il desiderio di vivere la vita nella sua pienezza.

Ligabue, nato a Correggio nel 1960, come abbiamo detto non è soltanto un cantautore. Ha scritto infatti romanzi, raccolte di racconti e raccolte di poesie. Nel 1997 ha ottenuto grande successo con la raccolta di racconti “Fuori e dentro il Borgo”. Il suo primo romanzo, “La neve se ne frega”, arriva invece nel 2004, mentre nel 2006 esce la raccolta di poesie “Lettere d’amore nel frigo”. Il suo ultimo libro, “Scusate il disordine”, è uscito nel 2016.

In più di trent’anni di carriera ha ricevuto due Targhe Tenco, un Premio Tenco e numerosissimi altri premi. Insieme a Vasco Rossi è uno dei pochi rocker italiani, e ha saputo portare centinaia di migliaia di persone ai suoi concerti.

Vedi anche: