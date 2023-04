Riderai è l’ultima canzone di Luciano Ligabue. Testo e significato del singolo che anticipa il nuovo disco e i concerti.

Riderai è il titolo della nuova canzone di Ligabue, che segna il ritorno sulla scena musicale di uno dei cantautori più amati d’Italia. Questo singolo proietta Liga verso l’estate della musica ma soprattutto anticipa l’uscita del nuovo nuovo album e i nuovi concerti live tutti da vivere.

Ecco allora le frasi del testo dell’ultimo singolo di Ligabue, poi ascoltiamolo direttamente con il video tratto da YouTube e infine vediamo qual è il significato reale del brano.

Riderai di Ligabue testo

Riderai

Una foto senza data

Una fitta allontanata

E vedrai che riderai

Riderai

Di quei tagli dei capelli

Le letture delle stelle che non c’hanno preso mai

Come stai?

Certe volte gli occhi stanchi han bisogno di pulirsi o forse solo di guardare meglio Riderai Come fai a restare ancora in piedi

Cosa fai nel mio domani?

Al mio domani cosa fai?

Come stai? Quante volte te l’ho chiesto?

Quante volte mi hai risposto con un altro “come stai”?

Riderai fino a piangere di gusto

E non sarà mai troppo presto quando in faccia a quello specchio riderai Riderai Ti vedrai dare fuoco alle vergogne

Bruceranno come legna

Ecco quanto riderai

Ti vedrai, sarà sesso divertente

Quasi buffo sul momento

Sul momento riderai

Riderai

Salirà la tenerezza

Mangerai qualche schifezza

E con la bocca ancora piena riderai Riderai E crolla il muro su cui sbattevi

Hai visto cos’era? Soltanto un pensiero

Ti guardo andare, devi vedere là fuori com’è

Ma lasciami dire che Riderai

E avrai tutte le ragioni

E saranno tutte buone

Riderai del male che ti fai

Capirai, serve sempre un po’ di tempo

Ti darai l’appuntamento

E quel giorno riderai

Come stai? Sì ma intendo veramente

E ti prendo in un momento in cui mi mandi a fare in cu*o e non mi credi ma

Riderai

Riderai Riderai

Riderai

Riderai, Ligabue video Youtube

Vedi anche: Frasi canzoni Ligabue

Riderai – Ligabue significato dell’ultima canzone

Come si intuisce dal titolo del brano, questa canzone è un invito semplice per il futuro, con il verbo coniugato in seconda persona, quindi in favore di chi ascolta. Riderai è anche la parole che più di tutte viene utilizzata nel testo e ne detta i tempi.

Entrando più nel dettaglio il singolo inviata a mettere da parte tutte le cose negative che ci accadono, nella certezza che prima o poi torneremo a sorridere, superando tutti gli eventi o quelle cose che ci appaiono quasi insopportabili nel presente. Insomma si tratta di una canzone che enfatizza la leggerezza, con frasi sulla vita che merita di essere goduta appieno.

Il brano è caratterizzato dall’assenza di un vero e proprio ritornello, questo lo rende più incalzante e veloce. Quindi la presa di coscienza che porta con se si acquisisce man mano che si ascoltano musica e parole, in un crescendo che aumenta fino alla fine del brano.

Ligabue concerti 2023 negli stadi e news

Con l’uscita del nuovo brano “Riderai” Ligabue ha annunciato due nuovi concerti imperdibili che si svolgeranno durante l’estate, entrambi nel mese di luglio. Il primo è in programma il 5 luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano. Mentre il secondo live si terrà il 14 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma. Potete acquistare i biglietti sui siti dei rivenditori Ticketone o TicketMaster.

Non solo live però, infatti è prevista l’uscita di un nuovo album di Luciano Ligabue nei prossimi mesi. In particolare, secondo le ultime news il disco uscirà in autunno per Warner Music Italy e conterrà solo brani inediti. Insomma il Liga è tornato in pieno con “Riderai” e ci accompagnerà per tutto il 2023 e oltre, con concerti e canzoni nuove contenute nel suo CD. I fan del rocker emiliano ringraziano e non vedono l’ora di riascoltare i suoi successi nei prossimi concerti.

Vedi anche: Certe donne brillano Ligabue testo e significato