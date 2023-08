Una canzone senza tempo è il nuovo singolo di Ligabue su Roma. Video, testo, significato e citazioni del brano, da Totti alle buche.

Ligabue, Una canzone senza tempo è il nuovo brano del cantante italiano dedicato alla città di Roma e non solo. Lo si capisce dalle citazioni presenti nel testo, che vanno da Francesco Totti, il calciatore più amato nella storia dai tifosi dell’AS Roma, fino al quartiere Monte Mario.

Di canzoni su Roma ne sono state scritte tante, ma questa è destinata a rimanere nel tempo, come d’altra parte preannuncia il titolo stesso. Vediamo allora testo e cosa significa davvero questo brano, ma prima ascoltiamolo nel video tratto da YouTube.

Video Una canzone senza tempo, Ligabue

Testo di Una canzone senza tempo, Ligabue

Totti ovunque alle pareti

e maglie della Roma

fuori un po’ di ponentino

tiene più deciso il cielo

ed il panorama Troppo brusco il cameriere

e glielo fai sapere

non è quello di una volta

ma dai non è così importante che sia tutto uguale

mentre dici come cambiano le cose

in quell’attimo sei già cambiata tu

e se sei tutte quante queste donne insieme

non si può sbagliare, non si può sbagliare Qualcuno suona una canzone senza tempo

e Roma sembra funzionare già di più

c’è un solo albergo in cui tornare

qualche ricordo da rischiare

io sono un po’ nervoso e tu rimani tu Tu che canticchi una canzone senza tempo

come se il tempo rimanesse fermo qui

qui dove tieni gli occhi chiusi

e tieni aperte le sorprese

e non c’è niente che sia meglio di così

Il tassista maledice

le famose buche qualche autobus va a fuoco

ma da sopra Monte Mario

guarda che prosepio Fai la voce da bambina in un orecchio

e mi anticipi che cosa vuoi da me

e se sei tutte quante queste donne insieme

non si può sbagliare, non si può sbagliare Qualcuno suona una canzone senza tempo

e Roma che ci tiene dentro più che mai

lo stesso albergo in cui tornare

e quei ricordi da rischiare

io sono un po’ nervoso e tu sei come sei E siamo dentro una canzone senza tempo

come se il tempo rimanesse fermo qui

nella città che non finisce

c’è qualche bacio che guarisce

e non c’è niente che sia meglio di così

e non c’è niente che sia meglio di così

e non c’è niente che sia meglio di così

Una canzone senza tempo di Ligabue, significato

Leggendo le frasi dell’ultima canzone di Luciano Ligabue, si intuisce subito quanto la città di Roma sia centrale. A cominciare dalle prime strofe quando viene citato Francesco Totti, simbolo della squadra giallorossa e la maglietta appesa praticamente in ogni angolo della città. E poi la bellezza di un città senza tempo con tutta la sua storia e le sue persone, anche se qualcuno con il tempo sembra cambiato.

Ma ci sono anche le contraddizioni della città eterna e i suoi difetti. Dai bus che bruciano fino alle buche di cui purtroppo sono piene molte strade. Poi però c’è spazio anche per il romanticismo, infatti Ligabue dice di sentirsi fermo in una citta che non finisce, dove c’è sempre qualche bacio che guarisce. Dunque volendo in fondo si tratta di una canzone d’amore che è una dedica a una città intera, ma anche molto di più.

Ligabue nuova canzone, Roma e i concerti

Abbiamo visto di cosa parla Una canzone senza tempo di Ligabue, ovvero della capitale e di romanità. Fin dal suo primo ascolto possiamo dire che si tratta di una delle canzoni del momento vista la bellezza e l’elevato numero di visualizzazioni e ascolti già ottenuti su YouTube e Spotify.

Ma tralasciando per un attimo questa canzone, i fan di Luciano Ligabue saranno felici di sapere che il cantante sarà in tour nei palazzetti italiani durante i prossimi mesi. Ecco le prossime date dei concerti autunno 2023, come riporta il profilo ufficiale Instagram Ligabue e c’è anche Roma:

14 ottobre: Torino – Pala Alpitour

17 ottobre: Firenze – Nelson Mandela Forum

20 ottobre: Bologna – Unipol Arena

24 ottobre: Brescia – Brixia Forum

27 ottobre: Padova – Arena Spettacoli Padova Fiere Padiglione 7

30 ottobre: Rimini – Stadium

3 novembre: Ancona – Pala Prometeo

6 novembre: Perugia – Pala Barton

10 Novembre: Milano – Mediolanum Forum

13 novembre: Genova – Stadium

16 novembre: Livorno – Modigliani Forum

18 novembre: Roma – Palazzo dello Sport

21 novembre: Eboli – Pala Sele

24-25 Novembre: Bari – Pala Florio

27-28 novembre: Reggio Calabria – Pala Calafiore

30 novembre-1dicembre: Messina – Pala Rescifina

In breve, con l’ultimo singolo intitolato “Una canzone senza tempo” Ligabue rende omaggio a Roma e ci regala l’ennesimo brano bellissimo della sua carriera. Per questo non vediamo l’ora di ascoltarla, insieme a tutti i suoi successi, live nel tour di concerti in arrivo prossimamente in tutta Italia.

