L’ultima canzone di Ligabue si intitola La metà della mela. Testo e significato del brano che parla dei sentimenti per la moglie di Luciano Ligabue.

La metà della mela è il nuovo singolo di Ligabue secondo estratto dal nuovo album “Dedicato a noi”, dopo “Una canzone senza tempo“. Ascoltalo qui nel video YouTube tratto dal canale ufficiale di Liga, a seguire trovi le frasi che compongono il testo e cosa significano spiegato in modo semplice.

Ligabue, La metà della mela testo

Abbiamo avuto giorni strani

e giorni molto più normali

ci siamo presi tutto il tempo

che c’era e che c’è

su due binari paralleli

tenuti dalle traversine

ci siamo sentiti meno soli

davvero io e te

quando ci siamo fatti male

ci siamo fatti male insieme

due solitudini in comune

e andare io e te

Non dimentico niente

figurarsi di te

della vita com’era

la vita com’è

una splendida storia

non finisce mai più

la metà della mela mi sa che sei tu

Ci sono stati mal di testa

valigie fatte adesso basta

ma siamo ancora al nostro posto

il posto è qui

qui dove siamo pronti a tutto

l’amore che fa ancora effetto

svegliarci nello stesso letto

perfetto così

tu guarda la combinazione siam combinati proprio bene

il sole con il temporale

e andare io e te

Conti ancora le stelle

canti ancora De André

della vita com’era

e la vita com’è

non mi scappa più niente

non mi scappi mai più

la metà della mela mi sa che sei tu

Non dimentico niente

figurarsi di te

della vita com’era

la vita com’è

una splendida storia

non finisce mai più

la metà della mela mi sa che sei tu

La metà della mela, il significato della canzone di Ligabue

Il brano prodotto da Warner Music, racconta i sentimenti in maniera intima e personale. Come si intuisce leggendo le frasi e le strofe del testo, il cuore del brano è il sentimento fortissimo che si prova per una moglie o una compagna di vita. Ma al tempo stesso contiene anche un invito a non arrendersi quando i litigi e le incomprensioni sembrano avere la meglio. In altre parole bisogna sempre avere la volontà di superare i normali alti e bassi di una relazione.

Poi c’è anche l’elemento della solitudine nel brano, che tuttavia accomuna i due protagonisti. Non a caso un passaggio del testo dice “due solitudini in comune” che però trovano conforto nella presenza reciproca. E infine il ritornello dove la mela mangiata a metà, sottolinea il fatto che il narratore della storia non dimenticherà mai le esperienze condivise che hanno plasmato la relazione.

Quando si è sposato Ligabue?

Abbiamo detto che questa canzone d’amore racconta i sentimenti di Liga verso la moglie. Quindi la domanda sorge spontanea: quando si è spostato il cantante italiano? Il 7 settembre 2013 con Barbara Pozzo, questo il nome della moglie di Ligabue che oggi fa la scrittrice, ma è un ex fisioterapista specializzata in medicina manuale.

Lei è anche fonte di ispirazione per il cantautore come dimostra questa canzone e in generale il nuovo disco che si intitola “Dedicato a noi”. Ma ovviamente il brano riguarda tutte le persone che trovano nel proprio partner l’altra metà delle mela, che li completa e in generale arricchisce la propria vita, non solo con i sentimenti, ma con la condivisione dei momenti, belli o brutti che siano.

Questo il significato reale di una delle ultime canzoni italiane del rocker di Correggio. Che però questa volta ha mostrato il suo lato più tenero e sentimentale, come dimostra il singolo La metà della mela.

Vedi anche: